使いやすさと遊び心を両立！【オーシャンパシフィック】のカジュアル財布がAmazonで販売中！
キッズの毎日を楽しく彩るポップな財布！【オーシャンパシフィック】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
1960年代、カリフォルニアのビーチカルチャーを背景に誕生したOcean Pacific（オーシャンパシフィック）は、今やストリートでも人気を博すカジュアルライフスタイルブランドへと進化。そんなブランドから登場したこちらの二つ折り財布は、手のひらサイズでコンパクトながら、日常使いに便利な機能性が詰まったアイテム。 本体には軽量で丈夫なポリエステル素材を採用し、アクティブなシーンにも最適。
ポリエステル素材で軽量かつ丈夫に仕上げられ、アクティブな日常にも気軽に使える。
Dカン付き仕様で、カラビナを使ってバッグやベルトに取り付けられる便利な設計となっている。
ICカード収納に便利な透明ポケットや5枚分のカードスロットなど、実用性の高い構造を備えている。
元気なカラーリングとコンパクトサイズで、通学やお出かけにもぴったりの一品となっている。
