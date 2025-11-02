猫10匹のために一軒家を購入！猫たちにとって安全で安心の引っ越しとは
猫11匹と夫婦2人のにゃんかつファミリー。我が家で暮らす保護猫たちを紹介！／にゃんかつ（1）
11匹の保護猫と暮らす樹さん夫婦。行き場のない猫を保護したことをきっかけに、次々と猫を迎え入れることになり、11匹の猫と暮らす大家族になっていきました。そんな愛猫たちとの日常を発信するYouTubeチャンネル「にゃんかつ」は、チャンネル登録者数が10万人を突破し、世界中にファンを持つ人気チャンネルに。
この記事では、そんな猫たちと夫婦の暮らしを漫画でご紹介します。11匹との出会いのエピソードや、猫を迎えるために必要な準備、多頭飼いの注意点、さらに保護猫をめぐる厳しい現実についても描かれ、猫好きの方やこれから猫を飼おうと考えている方にとって、役立つ知識も満載です。
10匹の猫たちと快適に暮らすために一軒家を購入した樹さん夫婦。新しい生活への第一歩を踏み出しました。
※多くの猫が自宅に戻れる距離は数キロですが、中には数百キロもの距離を戻った猫もいます。
※猫たちが満足するまで、自由に時間をかけて、ニオイチェックをしてもらいました。
