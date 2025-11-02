100均のアレが進化してた！快適度がアップして手入れも楽ちん！忙しい朝も助かるグッズ

ダイソーでは浅型ザルが多数販売されていますが、進化した商品が登場していました。持ち手と高めの脚が付いたことで、使いやすさがアップ！パンチング加工が施されたステンレス素材で、食材が目に詰まりにくく、お手入れも楽ちんです。乗せた食材が冷めやすいようで、朝のお弁当作りの際も時短になって便利ですよ！

商品情報

商品名：取っ手付浅型パンチングザル（25cm）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：25cm×25cm×6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480675534

機能的でより快適な使い心地！ダイソーの『取っ手付浅型パンチングザル（25cm）』

ザルやボウルなどのキッチングッズも揃っているダイソーで、気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは『取っ手付浅型パンチングザル（25cm）』。ステンレス製の浅型ザルです。

価格は550円（税込）。購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

パンチング加工が施されたステンレス素材で、扱いやすいのがポイント。

サイズは直径約25cmで、調理や下ごしらえに使う際にちょうどいいサイズ感です。

取っ手が付いているのも嬉しいポイント。

持ちやすいので、食卓にそのまま出すときも楽に運べます。

高めの脚も付いていて、至れり尽くせり！

持ち手も相まって蒸しザルに最適なのでは…？と思って購入しましたが、パッケージの裏面をよく読んでみると、火・熱源のそばに置かないようにと注意書きがありました。念のためダイソーに問い合わせたところ、やはり火や熱源の使用はNGとの回答でした。

せいろが流行っていることもあり、SNSでよくステンレスの蒸しざるを目にしますが、こちらは適しておらず…残念！蒸しザルとして使えれば理想的でした。

麺類の湯切りや食材を冷ます際に便利！

お湯くらいなら大丈夫だと思うので、麺類の湯切りや、下茹でした野菜を冷ますのに使用しています。

野菜の水切りにもぴったりで、サラダ作りも捗ります。

他にも、揚げ物の油切り、お弁当に詰めるおかずを冷ますときにも大活躍！

湿気が抜けにくい一方で、放熱しやすいためか冷めるのが速かったです。

パンチングザルなので、メッシュザルよりは水切れは劣りますがとにかく洗いやすいです！

食材が目に詰まりにくいので、サッと洗えてお手入れが楽ちん。

丈夫なので、ガシガシ使えるのもお気に入りです。

今回は、ダイソーの『取っ手付浅型パンチングザル（25cm）』をご紹介しました。

ダイソーでは既に浅型ザルが多数販売されていましたが、パンチング加工が施されていることや取っ手や脚が付いたことで、より便利に使えて助かります！蒸しザルとしては使えませんでしたが、こういった形のザルをお探しの方におすすめです。

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。