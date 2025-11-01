この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS日曜劇場ドラマ『VIVANT』をテーマにした動画『【VIVANT】ドラマ考察 全話徹底解剖！謎を振り返れ（後編）伏線回収 結末最終回予想』が公開され、VIVANT考察系YouTuberのトケルさんが第1シリーズ後半（第6話～第10話）のあらすじを振り返りつつ、各話に残された謎や今後の展開を徹底的に分析した。



トケルさんは、「第5話からは宿命編ということで、のぎがバルカの謎の組織・テントに潜入し、リーダーで父親ののぎすぐること・のごんべきと対面する場面が描かれます」と物語の大きな転機を紹介。続編での役所広司さん（のごんべき役）の出演が未発表であることについて、「べきはやっぱり生きているのではないか」と独自の視点で予想した。



第6話以降については「のぎとアリがテント内部情報を得ようと動く一方で、野崎がのぎの正体に迫る」など、各キャラクターの動向を細かく解説。のぎすぐるの過去や、協力者・飯田にまつわる謎についても触れ「そもそも、飯田の正体は誰なのか」とさらなる注目点を挙げた。



第7話以降では、「のぎが別班を裏切りテント側に付くという衝撃の展開」の背景や、野崎がのぎを『北京の大使館でリーゾンをしていた時の後輩・リュウ・ミンシュエンに似ている』という興味深い発言をピックアップ。最終話での事件にもつながる重要なセリフであり、ファンなら見逃せないポイントとなった。



さらに、「べきがなぜ日本から裏切られたのか」や「公安・上原官房副長官、ノコルの過去」などサブキャラや組織の動きも丁寧に分析。「フローライトの採掘がバルカ政府に知られることとなってのぎがテント内で裏切り者認定される」シーンの意味や、「ノコルとべきの関係性」など、ドラマの深層に切り込んだ。



最終回のクライマックスについては、「のぎは父べきを自らの手で射殺するという、悲劇的な結末」としつつも、「べきの生死や公安に入っている新城の正体、神田明神の赤い饅頭など、たくさんの謎が残された」と未回収の伏線を列挙。「続編が作られるのは間違いないだろうと言われていました」と期待感を語った。



締めにトケルさんは「今回は表面だけをなぞったような内容でしたので、また改めて第1シリーズを見返して、深掘りした動画を出したい」とし、「気になることがありすぎるんですが、この点が気になるよ、というのがあればコメントで教えてくださいね」と視聴者交流も呼び掛けた。今後も注目の考察動画の配信が予告されており、VIVANTファンは引き続き見逃せない展開となりそうだ。