¼º¿¦¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹à³ØÎòµ¿ÏÇá°Ê³°¤Ë¤â°É¾Â³½Ð¡¡Í£°ì¤ÎàÅÄµ×ÊÝÇÉáµÄ°÷¤Ï¥¨¡¼¥ë
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔµÄ²ñÎ×»þ²ñ¤¬£±£°·î£³£±Æü¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò²Ä·è¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼º¿¦¤¬·èÄê¤·¤¿¡££²£°¿Í¤ÎµÄ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢»¿À®¤Ï£±£¹¿Í¡¢È¿ÂÐ¤Ï£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç±²Ãæ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤À¤¬¡¢»ÔµÄ¤¿¤Á¤¬ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¤³¤È¤òÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»ÔµÄ¤Ï¡Ö¸ø¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤¤·¡£º£²ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤«¸þ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸ø¿Í¤È¤·¤Æ¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°³´¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ï²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢£±¤Ä¤Î¤³¤È¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£ÄÉµá¤¹¤ëÎÏ¤ò¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤«¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î»ÔµÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Îã¤¨¤ÐÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø»ä¤Ï»ö¼Âº§¤À¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¼º¿¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÀº°ìÇÕ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î»ÔµÄ¤Ï¡Ö¤¿¤À¥à¥À¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤À¤±¤Ç²¿¤Ë¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤¾¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡È¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿»ÔµÄ²ñ¤ÎÃæ¡¢Í£°ì¤ÎÅÄµ×ÊÝÇÉ¤ÎÊÒ¶Í´ð»êµÄ°÷¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¡Ö»ÔÄ¹¤Ï¿Ä¤¬¶¯¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Î»ÔÄ¹¤ä¸Å»²¤ÎµÄ°÷¤È¤«¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¡×¤È»Ù»ý¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢È½ÃÇ¤¬ÎäÀÅ¡£¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡£»ÔÄ¹¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë¿Í¡£ÀÎ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ËÅì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎºÆ½ÐÇÏ¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£