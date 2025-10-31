東京メトロ、上期経常が微減益で着地・7-9月期は1％増益

東京地下鉄 <9023> [東証Ｐ] が10月31日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の443億円となり、通期計画の774億円に対する進捗率は57.3％となり、前年同期の57.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.7％増の330億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比0.6％増の183億円となったが、売上営業利益率は前年同期の20.9％→20.2％に低下した。



株探ニュース

