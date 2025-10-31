〈「こいつはええねん」体中アザだらけ、真冬のベランダに放置しただけじゃない…9歳の娘に暴力をふるう「恋人男性」を見過ごし続けた母親（34）の末路（平成21年）〉から続く

「こいつはええねん」――そう言って、真冬のベランダに9歳の少女を放り出した男がいた。そのそばで、母親は黙って見ているだけだった。

かつて社長令嬢として何不自由なく育ち、幸せな家庭を築いたはずの松井奈緒（当時34）は、なぜ"虐待母"へと変わってしまったのか。少女の体に刻まれた無数のアザ、そして「死んでもええんや」と吐き捨てた恋人（同38）の言葉――2009年、関西地方で起きた痛ましい事件の全貌を追う。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。



ベランダで冷たくなっていた次女

事件当日、ベランダで冷たくなっている京子ちゃんを古賀が発見した。美容院に行っていた奈緒を自宅に呼び戻し、すでに脈がない京子ちゃんを見た奈緒は泣き叫んだが、「このままでは自分たちが警察に逮捕される。虐待がバレるのもマズイ。ガソリンをかけて燃やそうか」などと談義し、最終的には古賀が知っていた土葬の習慣がある土地の共同墓地に埋めることにした。

「警察に届けるために芝居を打とう。明日は息子の小学校の入学式だから、奈緒は京子を叱っていたことにして、少し遅れて家を出ろ。その間に京子が家出してしまったことにしよう。帰ってきたら京子がいなくなっていたことに気付き、『そちらに行っていないか？』と前夫や同級生の母親たちに電話をかけろ。その上で警察に捜索願を出そう。それでバッチリや」

警察は届け出があってから3日後には公開捜査に切り替え、京子ちゃんの顔写真や特徴などをマスコミに発表した。奈緒の前夫や親族は心配して、駅前や商店街などで数千枚のビラを配った。

だが、京子ちゃんが自宅から出た防犯カメラの映像や目撃情報もないため、すぐに疑惑が2人に集中した。森本を含めた3人は警察に事情聴取され、森本が完落ちしたため、2人のお粗末な芝居は化けの皮を剥がされることになった。

森本の公判での供述は、2人の虐待の様子を的確に示すものだった。

「古賀が京子ちゃんの宿題を見たことから、関係がおかしくなっていった。宿題が終わるまで食事は食べさせない。ズルをしたら食事は抜き。罰としてベランダや玄関に立たせていた。やがて食事はおにぎり1個、ペットボトルに入った水道水500ml、バナナ1〜2本を与えるだけになっていった。『お前の食事はこれだけや。大事に食えや』と言っていた。京子ちゃんは『おにぎりが欲しいです』などと言って、乞食のようだった。

夕食のときは京子ちゃんだけが参加せず、台所にレジャーシートを敷いて正座して食べていた。奈緒も両手で京子ちゃんのほっぺをつねり上げ、力いっぱい引っ張っていた。京子ちゃんはうめき声しか出せず、モソモソとしゃべっていたら、奈緒が『口ないんか！』と言って、さらにつねっていた。奈緒に京子ちゃんへの愛情を感じたことはなかった。

京子ちゃんの太ももが赤紫色に腫れているのを見たこともある。京子ちゃんはだんだんと髪の毛が抜けていき、頭頂部がカッパのようになっていた。顔もボクサーみたいに腫れていて、古賀に『やりすぎやぞ』と言うと、『こいつはかまわへん。死んでもええんや』と言っていた」

事件当日に京子ちゃんを家に残して食事に行った後の出来事については、次のように説明した。

「自宅に帰ってきたら、京子ちゃんがおもらしをしていた。古賀は怒って京子ちゃんを引きずりながら居間へ連れて行き、『お前、もう出て行け。父親のところか、施設に行け！』と言うと、京子ちゃんは『どちらも嫌です。皆と一緒にいたいです』と言うので、この言葉に古賀がキレて、京子ちゃんを平手打ちにし、リモコンで顔を叩き、木刀で手を殴った。

さらに刃物を持ち出してきたので、必死で止めた。その間、奈緒は黙って見ているだけだった。古賀が京子ちゃんを裸足のままベランダに放り出し、古賀と奈緒は何事もなかったかのようにビデオを見ていた」

「やっぱり捨てるか、埋めるかやな」

そして、京子ちゃんが死亡した後、森本は電話で古賀に呼び出された。

「午後2時ごろ、古賀から電話で『京子の様子がおかしい。ちょっと確認しに来てくれないか』と連絡があった。奈緒は美容院に行っていて、古賀が1人でいたが、意外と落ち着いている様子だった。京子ちゃんを確認すると脈がなく、死んでいる様子だった。午後4時ごろ、奈緒が帰ってきて、京子ちゃんの姿を見て泣き出した。古賀は『このままやったら葬式も出されへん。やっぱり捨てるか、埋めるかやな』と言い、私と古賀は遺体を乗せた車を深夜に走らせ、昼間に下見をした墓地まで行った。

空き地に穴を掘り、私が京子ちゃんの遺体を車から運び出して穴の近くに置いた。古賀は『京子の服を脱がして、裸にして埋めよう』と言ってきた。自分は一切手伝わず、すべて私にやらせた。古賀に『京子の服はゴミの日にポリ袋に入れて出そう。絶対にバレない』と言われ、持ち帰ることにした」

古賀は公判で死体遺棄については「間違いない」と認めたが、保護責任者遺棄致死については「京子は極度に衰弱していたことはなく、病院に連れて行く必要があるとは思わなかった」として、無罪を主張した。

