ちゃお 2025年12月号

小学館は雑誌「ちゃお 2025年12月号」を10月31日に発売した。価格は730円。

今号の付録には、182枚の大ボリュームなシールがついてくる。「ちゃお」作品をはじめ、「にじさんじ」や「ホロライブ」、「超ときめき♡宣伝部」など様々なキャラクターやアイドルがラインナップ。さらに、「ちゃお」作品のシールはぷっくり立体的なものやクリア仕様、ゴールドでキラキラした加工など、特別なシールとなっている。

また、今号には付録のシールにもなった「超ときめき♡宣伝部」が登場。シールを使ったメークに挑戦するメンバーの写真も掲載されている。

表紙には、マンガ「アクマでこれは恋じゃない！」が登場。また、新連載として軽音楽部の推し・紺くんとの甘きゅんラブを描く「ゴーストラブライター」がカラーで登場するほか、「ちゃおプラス」にて10月22日より連載開始の「おかしな国のホロライブファンタジー」が出張読み切り掲載される。

