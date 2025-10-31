この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師ヒラ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【200人のデータで判明】誰でも夜2時間で偏差値10上がる最高にズルイ勉強法」を公開。多くの学生が抱える「夜は勉強時間が確保できない」という悩みを解決する、効率的な学習法を提言した。ヒラ氏は、偏差値を上げるために必要なのは「膨大な勉強時間ではない」と断言する。最も重要なのは「限られた時間をどう使うか」であり、夜の2時間を有効活用することで、偏差値を10引き上げることも可能だと指摘した。その核心となるのが、同氏が提唱する「ゼロホール勉強法」である。この勉強法は、その日に見つかった自分の知識の「穴（ホール）」を、その日のうちに完全に塞ぎきる（ゼロにする）というものだ。多くの学生は、間違えた問題を放置して新しい問題に進みがちだが、それは「穴の空いた船で前に進もうとするようなもの」であり、いずれ知識が沈んでしまうと氏は説明する。



具体的な手順として、夜の2時間を3つのタームに分ける方法を提案した。



【第1ターム：穴の原因を深掘りする】（30〜40分）

まず、間違えた問題の「原因」を徹底的に分析する。「なぜ間違えたのか」「なぜそうなったのか」を自問自答し、根本的な原因を明確にする段階である。



【第2ターム：穴を埋める材料を確定させる】（15〜25分）

次に、特定した原因を解決するための具体的な行動（＝材料）を決める。「公式を20回書く」「類似問題を3問解く」など、即座に行動に移せるレベルまで具体化することが重要だと指摘した。



【第3ターム：穴を完全に埋める】（約1時間）

最後に、第2タームで決めた「材料」を使って、ひたすら穴を埋める作業に集中する。これをやり切ることで、その日の穴をゼロにし、着実に学力を積み上げられるという。



ヒラ氏は、このゼロホール勉強法を毎日繰り返すことで、知識の取りこぼしがなくなり、偏差値は確実に上がっていくと語る。この方法は、忙しい中でも効率的に成績を上げたい学生にとって、試す価値のあるものだろう。