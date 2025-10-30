【540人が絶賛】子どもウケ抜群！やさしい甘さが絶品の「味噌焼きおにぎり」

甘さがたまらない！味噌焼きおにぎり

ホクホクしておいしい焼きおにぎり。刷毛でしょうゆを塗って作るイメージがありますが、今回はもっと手軽に作れるテクニックをご紹介！フィーチャーしたのは、甘みがクセになる味噌焼きおにぎりです。



味噌だれをおにぎりにつけて焼くだけ

1.おにぎりより大きめの器に味噌、砂糖、めんつゆなどの調味料を入れて混ぜ、たれを作ります。





2.ラップでおにぎりを作ります。





3. おにぎりを1に入れて両面にたれをつけ、オーブントースターに並べて焼きます。これで完成！





540人が太鼓判！香ばしい味噌だれが絶品

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「ダシ入り味噌がクセになります」「大葉にくるんで食べたら絶品でした」「味噌が香ばしくて最高」など、感動と喜びのコメントがたくさん届いています。





やさしい甘さの味噌焼きおにぎりは、お子さんにも大好評。キャンプやハイキングなどに持っていくのもオススメです。ぜひ作ってみてください。 （TEXT：森智子）

