【540人が絶賛】子どもウケ抜群！やさしい甘さが絶品の「味噌焼きおにぎり」
甘さがたまらない！味噌焼きおにぎり
ホクホクしておいしい焼きおにぎり。刷毛でしょうゆを塗って作るイメージがありますが、今回はもっと手軽に作れるテクニックをご紹介！フィーチャーしたのは、甘みがクセになる味噌焼きおにぎりです。
※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました
味噌だれをおにぎりにつけて焼くだけ
1.おにぎりより大きめの器に味噌、砂糖、めんつゆなどの調味料を入れて混ぜ、たれを作ります。
2.ラップでおにぎりを作ります。
3. おにぎりを1に入れて両面にたれをつけ、オーブントースターに並べて焼きます。これで完成！
540人が太鼓判！香ばしい味噌だれが絶品
つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「ダシ入り味噌がクセになります」「大葉にくるんで食べたら絶品でした」「味噌が香ばしくて最高」など、感動と喜びのコメントがたくさん届いています。
やさしい甘さの味噌焼きおにぎりは、お子さんにも大好評。キャンプやハイキングなどに持っていくのもオススメです。ぜひ作ってみてください。 （TEXT：森智子）
画像提供：Adobe Stock