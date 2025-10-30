【ハローキティ】ステンドグラスがきらめく♡幻想的なアンブレラが再登場

雨の日の景色を、少しだけロマンティックに変えてくれる傘が帰ってきました♡サントスが手がける『サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ』から、人気の「ハローキティ」デザインが待望の再販スタート。光を透かして輝くステンドグラスのようなデザインは、持つだけで気分を明るくしてくれます。キュートさと上品さを両立した特別な一本で、毎日の雨も楽しみに変わりそうです♪

ステンドグラスのように輝く♡ハローキティアンブレラ

透明感あふれるビニール素材に、幻想的なステンドグラス風アートを施した「サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ」。

今回再販となるのは、花々に囲まれたティータイムを描いた「ハローキティ」デザイン。タイニーチャムと一緒に過ごす華やかでロマンティックな世界が、傘を広げた瞬間に広がります。

さらに「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」もラインアップ。どのキャラクターも、それぞれの個性がきらめくデザインになっています♪

デザインも機能も◎使いやすさにもこだわり

ステンドグラスのような美しい見た目だけでなく、日常使いにうれしい機能性も魅力。持ち手はクリア素材で上品な印象に仕上げられ、縁取りのバイアステープが洗練された雰囲気を演出します。

さらに、傘骨には軽量で丈夫なグラスファイバーを採用。デザイン性と実用性を兼ね備え、長く愛用できる仕様です。光を透かしてキャラクターたちが浮かび上がる様子は、まるで魔法のよう♡

商品ラインアップ＆スペックをチェック

サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ（ハローキティ）

価格：2,178円（税込）

それぞれのキャラクターが幻想的な世界観で描かれ、ファッションの一部としても楽しめる傘です。

サイズ：親骨60cm

販売場所：サントスonline store／サントス楽天市場店／スーパーデリバリー／その他取扱店舗

雨の日に“ときめき”をくれる特別な1本を

11月1日はハローキティのバースデー。お気に入りのキャラクターと一緒に、特別な日を過ごしてみませんか？

雨の日も心まで晴れやかにしてくれる「ステンドグラスアンブレラ」は、日常に小さな魔法を添えてくれる存在。

ディズニープリンセスをモチーフにした『ディズニー ステンドグラスアンブレラ』や姉妹シリーズの『アンシャンテ』も展開中です。お気に入りのデザインを見つけて、雨の日コーデを楽しんでみてくださいね♡