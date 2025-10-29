『ズートピア2』の声優に、歴代キャラクターを演じた豪華俳優陣が集結
ディズニーの長編アニメーション映画『ズートピア2』の新たなボイスキャストが発表されました。『モアナと伝説の海』シリーズでマウイ役を務めたドウェイン・ジョンソンをはじめ、過去のディズニー声優が集結しているようです。
ザ・ロック（ドウェイン・ジョンソンのリングネーム）の他、『モアナと伝説の海』シリーズでモアナ役を演じたアウリイ・クラヴァーリョ、『アナと雪の女王』シリーズでオラフ役のジョシュ・ギャッド、『ミラベルと魔法だらけの家』からはステファニー・ベアトリス、ウィルマー・バルデラマ、ジョン・レグイザモの3人、また、『プリンセスと魔法のキス』で主人公ティアナ役を務めたアニカ・ノニ・ローズなど、豪華な面々が揃います。
隠しネタもあるっぽい
ディズニーやピクサー映画には、「イースターエッグ」と呼ばれる隠しネタが散りばめられています。ズートピア2にもこうしたアニメーターの遊び心が潜んでいるようです。
ディズニー・アニメーションの責任者であり、 『ズートピア2』の脚本・監督も務めるジャレッド・ブッシュ氏は、
「イースターエッグや大好きな映画、キャラクターへのウィンクは『ズートピア』の世界を象徴するものです。『ズートピア2』が、親しい友人や真のディズニーレジェンドたちを招き入れ、ズートピアファミリーを拡大できることを大変嬉しく思っています」
と語っています。
なお日本では、2025年12月5日（金）より劇場公開予定です。