ディズニーの長編アニメーション映画『ズートピア2』の新たなボイスキャストが発表されました。『モアナと伝説の海』シリーズでマウイ役を務めたドウェイン・ジョンソンをはじめ、過去のディズニー声優が集結しているようです。

ザ・ロック（ドウェイン・ジョンソンのリングネーム）の他、『モアナと伝説の海』シリーズでモアナ役を演じたアウリイ・クラヴァーリョ、『アナと雪の女王』シリーズでオラフ役のジョシュ・ギャッド、『ミラベルと魔法だらけの家』からはステファニー・ベアトリス、ウィルマー・バルデラマ、ジョン・レグイザモの3人、また、『プリンセスと魔法のキス』で主人公ティアナ役を務めたアニカ・ノニ・ローズなど、豪華な面々が揃います。

隠しネタもあるっぽい

ディズニーやピクサー映画には、「イースターエッグ」と呼ばれる隠しネタが散りばめられています。ズートピア2にもこうしたアニメーターの遊び心が潜んでいるようです。

ディズニー・アニメーションの責任者であり、 『ズートピア2』の脚本・監督も務めるジャレッド・ブッシュ氏は、

と語っています。

なお日本では、2025年12月5日（金）より劇場公開予定です。