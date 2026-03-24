ディズニー実写映画最新作『モアナと伝説の海』の本予告編が公開された。ドウェイン・ジョンソン演じる伝説の英雄マウイの姿がついに明らかになった。 (C) 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. 『モアナと伝説の海』は、海に選ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ物語だ。舞台は神秘的な伝説が息づく南の島モトゥヌイ。海と特別な絆で結ばれたモアナは、自らの運命に導かれるようにして、伝