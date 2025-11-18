世界中で愛されるディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が、奇跡の実写映画化！“海に選ばれた少女”モアナ役に18歳の新人キャサリン・ラガイアが大抜擢され、伝説の英雄「マウイ」役はアニメーション版でも声優を務めたドウェイン・ジョンソンが続投します。2026年夏公開に向け、全世界待望の予告編とティザーポスターが解禁されました。 ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』 公開日：2026年