「甚大な被害を鑑み…」J３福島の練習場付近に“熊が出没”。安全面を最優先に考慮し、当面の間は練習見学やファンサービスを中止
J３の福島ユナイテッドFCは10月28日、「10月29日（水）以降の練習見学およびファンサービス中止のお知らせ」と題した声明を発表した。
クラブによると、27日の４時30分ごろ、練習場のある十六沼公園天然芝付近（大笹生字前川小坂地内）において、熊の出没情報があったという。
現在、福島県では熊の目撃情報が相次いで発生。クラブは「昨今の熊による甚大な被害を鑑みて、ご来場いただくファン、サポーターみなさまの安全を最優先に考慮」するため、29日から当面の期間、練習見学やファンサービスの中止を決断した。
練習見学やファンサービスは、安全が確認され次第、改めてクラブ公式ホームページやSNSを通じて報告されるようだ。
最後には、「楽しみにしてくださっていた方々には、大変急なお知らせとなり、誠に申し訳ございません。何とぞ、ご理解とご協力をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
