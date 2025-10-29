【難読漢字】駅名当て「巻向駅」　邪馬台国はここに!?

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

あなたは読めますか？

「巻向駅」という漢字を読めますか。奈良県にある駅名です。読めそうで意外と難しいですね。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：まきむくえき

巻向駅は、奈良県桜井市に位置するJR西日本の桜井線、通称「万葉まほろば線」の駅です。1955年（昭和30年）に開業したこの駅は、桜井線のなかでは昭和以降に開業した唯一の駅であり、現在は無人駅として運営されています。

駅名は「巻向駅」と書きますが、これは常用漢字を使った便宜的な表記です。実際の地名や遺跡の呼称としては、古くからの表記である「纒向（まきむく）」が用いられています。

この周辺は、邪馬台国の候補地としてしばしば議論される場所で、纒向遺跡があることでも有名です。この遺跡からは大型建物跡や土器、木簡などが多数発掘されています。

交通の便もよく、奈良市方面や天理市方面へのアクセスも便利です。桜井線を利用すれば、奈良県内の主要な観光地を効率よく巡ることができ、歴史探訪や自然散策の拠点としても最適です。

駅周辺では、歴史散策の合間に楽しめる地元グルメが充実しています。

まず外せないのが、奈良を代表する伝統食「三輪そうめん」。極細でつるりとした喉ごしが特徴で、冷やしても温かくしても美味しく、季節を問わず楽しめる一品です。夏には冷やしそうめんでさっぱりと、冬にはにゅうめんとしてほっこり味わうのが定番です。

