清澄白河の人気パティスリー発！ 極上のクリームと生地で作る理想のドーナツ（東京・清澄白河）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回のお店は、清澄白河にオープンしたドーナツショップです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

UN DONUT（東京・清澄白河）

白を基調とした店構え 写真：お店から

2025年8月30日、清澄白河駅B2出口から徒歩約3分のところにドーナツショップ「UN DONUT（アンドーナツ）」がオープンしました。

オーナーパティシエの森大祐氏は「ロイスダール」や「グランド ハイアット 東京」での勤務を経て渡仏後、パリの「ローラン・デュシェーヌ」や「モワザン」のシェフパティシエに従事。

帰国後、豊洲の「パティスリーSAKURA」のオープニングに携わり、新歌舞伎座開場記念土産「KABUKU〜へん」を開発します。2016年10月、清澄白河に自身のパティスリー「EN VEDETTE（アン ヴデット）」を開業。2019年に「EN VEDETTE 渋谷スクランブルスクエア店」、2023年に東京ミッドタウン八重洲にて「EN VEDETTE LUXE」を開業。現在、日本洋菓子協会連合会公認技術指導委員としても活躍中です。

パティシエの知識を活かしたドーナツ 出典：Jasmine_mさん

以前から、ドーナツを愛食していた森氏。“パティシエが作る最高のクリームを合わせたら、すごくおいしいドーナツができるはず”と、思い描いていた理想のドーナツを求めて制作に取りかかることに。

店名の「UN」は、フランス語で「1」。出店地には近隣にドーナツ店が少ない清澄白河エリアを選んで、オンリー1、ナンバー1のドーナツを目標に、地域に愛されるお店を目指しているそうです。

「あんこ＆クリーム」 出典：kagokagoさん

極上のクリームに合わせて考案したドーナツ生地は、パネトーネから着想を得た他では味わえない“生”食感です。

中でも、同店のイチオシは「あんこ＆クリーム」540円。もっちりとした口溶けのよい特別な生地に良質なあんこと生クリームをたっぷり詰め込んだドーナツは、新しいのにどこか懐かしい味わいです。

「フレンチクルーラー」350円〜 出典：tomomin826さん

「フレンチクルーラー（オリジナルグレーズ）」400円もおすすめです。パティシエの知識を活かして、シュー生地ベースの生地を開発。卵のコクと風味が豊かな生地と、ほんのりレモンが香る爽やかなグレーズのコンビネーションが絶妙で、揚げたてならではの香ばしさと軽い食感が楽しめます。

キツネのキャラクター 写真：お店から

白とグレーを基調とした店内は、ケーキ店のようなドーナツ店がコンセプト。クリームをふんだんに使ったドーナツは品質維持のため、ケーキ用のショーケースに並べられています。

ドーナツの他、焼き菓子やキツネのキャラクターをあしらった雑貨を販売 写真：お店から

店頭には定番から期間限定まで、常時10種類前後のドーナツが並んでいます。

店内にイートインスペースはなくテイクアウトのみ。手土産はもちろんですが、作りたてのおいしさを頬張りたい人は、入り口に設置してあるベンチや近所の公園でどうぞ！

新たなドーナツ店がまたひとつ 出典：macoxxxさん

パティシエメイドの新感覚ドーナツ。盛り上がり続ける業界に新風を吹き込むドーナツが現れました。ドーナツ好きならずスイーツ好きの皆さん、ぜひチェックしてくださいね！

食べログレビュアーのコメント

ドーナツ 出典：Satohirococomochiさん

『EN VEDETTEがドーナツ屋をオープンすると聞いて楽しみにしていました。

早速買ってみましたが、これはちょっとドーナツの概念変えてくるレベル。

甘すぎず、脂っこさもなく絶妙。

写真を撮り忘れたけどフレンチクルーラーもふわふわで最高でした。

これは手土産で持っていったら喜ばれるでしょうね。

また買いに行きます』（lyonさん）

揚げたての「フレンチクルーラー」 出典：Jasmine_mさん

『コチラの揚げたてのフレンチクルーラーは、パティシエの知識を生かしたシュー生地を使用されてるとのことですが、外パリ！中はフワジュワッ！口の中で溶ける新食感に驚きました！

オススメの「あんドーナツ」と、「ピスタチオのドーナツ」なども頂きましたが、どれも生地がめっちゃ美味しい！！

素材が良いからか、どれもお値段はそれなりにします。（一個500円前後！）

しかしこの美味しさだったら、納得。ハレノヒの手土産にピッタリのドーナツでした』（ニャーイチさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆UN DONUT住所 : 東京都江東区白河2-6-11TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：斎藤亜希

The post 清澄白河の人気パティスリー発！ 極上のクリームと生地で作る理想のドーナツ（東京・清澄白河） first appeared on 食べログマガジン.