Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¢ËÉ±Ò¤Ê¤é¤º¡ÉÏ»´§¡É¤Ø¸åÂà¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×Á°Ç¯¤Î±Ã²¦Àï¤ËÂ³¤Æ±³ØÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ËÇÔ¤ì¼º´§
¡¡¾´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤¬10·î28Æü¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê23¡Ë¤Ë97¼ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò2¾¡3ÇÔ¤È¤·¼º´§¡£ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤ÏÏ»´§¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ²¦ºÂVS°ËÆ£±Ã²¦ ½ª¶É¸å¤ÎÉ½¾ð¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼Æ±»Î¤¬·ãÆÍ¤·¤¿Âç¾¡Éé¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£±Ã²¦¤¬À©¤·¤¿¡£Î¾¼Ô2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÂè5¶É¤Ï¡¢¿¶¤ê¶ð¤Ç°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ë¡£Áê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤ÎºîÀïÄÌ¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï½øÈ×¤«¤é²Ì´º¤Ê¹¶Àª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£Æñ²ò¤ÊÃæÈ×Àï¤Ç¤Ï°ÕÉ½¤Î·ËÀ®¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤òÈäÏª¡£²¦¼Ô¤Î¹½ÁÛÎÏ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á»þ´Ö¤òÅêÆþ¤·¤Ä¤ÄÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ï¤Ë·ã¤·¤¤ÊÑ²½¤ò¤Ï¤é¤àÄ¶Æñ²ò¤Ê±þ½·¤Ë¡¢²òÀâ¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾ï¼±¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¾´ý¤âÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¾¯¤Ê¤¤¹¶¤á¶ð¤ÇÅ¬³Î¤ËµÞ½ê¤òÂª¤¨¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£°µÅÝÅª¤Ê½ªÈ×ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÆ£°æ²¦ºÂ¤À¤¬¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ©°µ¡£ºÇ¸å¤ÏÆ£°æ²¦ºÂ¤¬ÀÅ¤«¤ËÅêÎ»¤ò¹ð¤²¡¢ÂçÇ®Àï¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡3ÇÔ¤Ç¼º´§¡£2024Ç¯ÅÙ¤Î±Ã²¦¤ËÂ³¤¡¢²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â°ËÆ£±Ã²¦¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢´ñ¤·¤¯¤â·èÃå¶É¤Î³«ºÅÃÏ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ±¼è¤ê¤âÆ±¤¸¤È¤¤¤¦·ëËö¤ÇÆ£°æ²¦ºÂ¤ÎÊÝ»ý¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÏ»´§¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª¶É¸å¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ½ªÈ×Àï¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼êÄË¤¤¹õÀ±¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤À¤¬¡¢µÙ¤à´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ2Æü¤Î31Æü¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤¬µþÅÔ»ÔÆâ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îµ²¦Àï¤Ç¤Ï³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ç¹¥È¯¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÆñÅ¨¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£Ç¯Æâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë