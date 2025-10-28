¡ØTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ø¤Î¡È°µÇ÷¼ÁÌä¡É¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡ÖÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼È¯¸À¡×ÁûÆ°¤ËÂ³¤Ìä¤ï¤ì¤¿¡ÈÈÖÁÈ¤Î¼Á¡É
¡¡10·î26Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¹â»Ô¿·ÁíÍý ´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤òÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×¤µ¤ó¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷¤µ¤ó¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸ÍÍ¡¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹Ã«Àî¥ß¥é¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿ÀÃ«¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÀ¯ºö¤¬¶á¤¤¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ØÀ¯ºö¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤È¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ì¤Ð¥×¥é¥¹¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¿·À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¿·Æâ³Õ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÇ®¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤ÎX¤Ç¤Ï
¡ÔÏÃ¼×¤ê¡¢Èï¤»¡¢²£Æþ¤ê Æ°Êª±à¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÈÖÁÈÂ¦¤Ï¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡¡°ìÀÚ¿ÀÃ«¤µ¤ó¤ÎÏÃ¼×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¸«¤Æ¤ÆÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤âµÄÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¡Ø»²À¯ÅÞ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄêµÁ¡É¤À¤È¤«¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã¯¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤¦°ìÅÙ¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Å»Ô¤µ¤ó¤äÅì¹ñ¸¶¤µ¤ó¤é¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤â¡¢¿ÀÃ«¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿ÀÃ«¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¼×¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÉµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤ò¼ÁÌäÀÕ¤á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°Õ¸«¤Î°Û¤Ê¤ë½Ð±é¼ÔÆ±»Î¡¢µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È°µÇ÷¼ÁÌä¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡1987Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¤Ï¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢À¯¼£¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Æ¤ÏÀ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢Ìó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÏSNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤Ç¤¤´¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö10·î12Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î´ßÇî¹¬¤µ¤ó¤¬¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ËµÕ¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦¹âÍÛ»Ò¡Ê¥³¥¦¥è¥¦¥³¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØËÜÅö¤Ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡ËµÕ¤é¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÅì¹ñ¸¶¤µ¤ó¤¬¡ØÃæ¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹â¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬SNS¤Ç±ê¾å¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¥«¥Ã¥È¤»¤º¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âSNS¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ØTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¼Á¤¬µ¿¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ØTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÇÊüÁ÷39Ç¯¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¨¡¨¡¡£