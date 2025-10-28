焼鳥屋で味わう濃厚ラーメンが美味しすぎた　鶏の旨みと野菜の甘みが溶け合う絶品スープにやみつき

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の焼き鳥店『串まる』です。

遊び心で生まれた鶏肉の燻製にハマる！ 『串まる』＠新橋

焼鳥店なのに、ランチはラーメン専門店にも引けを取らない6種類の麺類を用意。夜の鶏雑炊が好評で、「このスープでラーメンが食べたい」という常連客のリクエストがきっかけだとか。

特製鶏ぽーたじゅSOBA 1000円

『串まる』特製鶏ぽーたじゅSOBA 1000円 モモ肉とムネ肉のハム、ぼんじりとモモ肉の燻製の4種入り

ベースの鶏ガラスープに魚介スープを加えて3分の2くらいの量になるまで煮詰めるため、旨みが濃縮。さらに、燻製のぼんじりや鶏ハムのスモーキーな香りが重なる味の変化も楽しい。

「和の味付けだけだとつまらないから洋風のつまみを考えたり、燻製を作ったり、気になったことはやらないと気が済まないんです」と話す、店主の工藤章さんの研究心に感心。

「鶏ぽたーじゅSOBA」は夜も食べられるので焼鳥の〆にもおすすめ！

『串まる』店主・工藤章さん

店主・工藤章さん「夏は鶏ぽたーじゅの冷たいバージョンも人気です」

『串まる』

新橋『串まる』

［店名］『串まる』

［住所］東京都港区新橋2-9-8南條ビル地下1階

［電話］03-3581-9991

［営業時間］11時〜14時※スープなくなり次第終了、17時半〜23時（22時20分LO）

［休日］土の昼・日・祝

［交通］JR山手線ほか新橋駅日比谷口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、部位に合わせて味付けを変えている「鶏ハムと燻製の盛り合わせ」の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「都内の焼鳥屋ランチで満足＆絶品な焼鳥丼3選 炭火の香りとタレでご飯がすすむこと間違いなし」では、 都内の焼鳥屋で見つけた王道の「焼鳥丼」をご紹介！

【画像】鶏レバーがのったラーメン!? スープに溶けて変化する味わいが最高！（6枚）