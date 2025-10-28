日パレットが急反落、２６年３月期業績予想及び配当予想を下方修正 日パレットが急反落、２６年３月期業績予想及び配当予想を下方修正

日本パレットプール<4690.T>が急反落している。２７日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を７４億円から７０億６５００万円（前期比１．９％増）へ、営業利益を６億２０００万円から４億４００万円（同９．５％増）へ、純利益を４億８８００万円から２億９２００万円（同５．５％減）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を９３円から５６円へ引き下げたことが嫌気されている。



上期において主力の総合化学メーカー向けレンタルは堅調に推移したものの、物価高による個人消費の低迷などの影響により、一般ユーザー向けのレンタル及びパレット・機器の販売が計画を下回り、下期も大幅な改善が期待できないことが要因。加えて、パレットの回送に係る運送費や在庫保管などに要する費用が想定を上回って推移していることも利益を圧迫する。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高３４億９３００万円（前年同期比０．２％減）、営業利益１億９９００万円（同３．４％減）、純利益１億５２００万円（同１５．７％減）だった。



