これで見納め!?妊娠中の高畑充希「起きているだけで自分を褒め称えています」イベントで見せた微笑み

「めっちゃ頑張って起きてます」

大きなお腹を大事そうにさすりながら、優しい笑みを浮かべているのは高畑充希（33）だ。

10月21日、東京・多摩六都科学館プラネタリウムドーム「サイエンスエッグ」で、映画『秒速５センチメートル』の大ヒット御礼プラネタリウムイベントが行われ、高畑が共演の『SixTONES』松村北斗（30）、奥山由之監督（34）と共に登場した。

同作品は、’07年に公開された新海誠監督（52）によるアニメーション映画の実写版。お互いに思いを寄せながらも、離れ離れになった男女の18年間の軌跡を描いている。10月10日に公開され、19日までの10日間で観客動員数71万人。興行収入10億円を突破し、大ヒットスタートとなっている。

「ヒロインを演じた高畑は、昨年11月に俳優の岡田将生（36）とそれぞれのSNSで結婚を発表。７月16日に所属事務所を通じて第１子妊娠を報告していました。５月末まで、ブロードウェイミュージカル『ウェイトレス』に出演し、ロングラン上映中の映画『国宝』では吉沢亮（31）演じる主人公・喜久雄の幼なじみで恋人役を演じています。『秒速５センチメートル』も大ヒット上映中で、芸能生活20年の今年は、大当たり年になりました」（芸能誌ライター）

全身がスッポリ覆われたようなゆったりニットで登場した高畑は、司会者から、今頑張っていることを聞かれると、

「今、妊婦なんで、ずっと死ぬほど眠いんですけど。だから今もう、めっちゃ頑張って起きてます。あと、浮腫（むく）むので、ゴキブリ体操？ 脚をバタバタ……。ですので、元気で過ごせるように、起きているだけで自分を褒め称えて生きてます」

と言って会場を笑わせた。この後、年内いっぱいは産休に入ると思われるが、来年以降のスケジュールも今のところ、何も発表されていない。’16年に出た高畑の写真集『ユメクイサバク』（宝島社）に収録されたインタビューでは次のように語っている。

〈息の長い女優さんになりたいとは思っているけど、たとえば結婚して子どもが生まれたら休むかもしれないし。仕事よりも、絶対に家族のほうが大事だから〉

次に高畑が公の場に登場するのは、ママになって、落ち着いた頃かもしれない。