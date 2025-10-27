サーティワンにて、クリスマスを盛り上げる「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを実施。

ファミリーと、お友だちと、大切な人と、サーティワンのアイスクリームで心あたたまる素敵なクリスマスが過ごせるメニューが多数ラインナップされています☆

サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーン

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

【モバイルオーダー予約】

予約期間：2025年10月31日（金）10時〜12月23日（火）正午まで

受渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

【店舗予約】

予約期間：2025年10月31日（金）〜

受渡期間：予約時に確認ください

サイズ：5号サイズ／直径 約16cm×高さ 約5cm

販売店舗：全国のサーティワン店舗

※モバイルオーダー実施店舗は、サーティワン公式サイトを確認ください

※一部モバイルオーダーでの予約に対応していない店舗もあります

※なくなり次第終了

サーティワンのクリスマスキャンペーンとして開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」

2025年もサーティワンのクリスマスはワクワクするメニューが勢揃いしてます。

アイスクリームケーキやパーティーセットなど「選ぶ楽しさいっぱい」のラインナップ。

ファミリーと、お友だち、大切な人と、サーティワンのアイスクリームで心あたたまる素敵なクリスマスが過ごせるメニューを紹介していきます☆

クリスマス パレット８

価格：5,000円(税込)

サイズ：6号サイズ／直径 約18.5cm×高さ 約5cm

1ピースごとに違った味を楽しめる毎年大人気の「クリスマス パレット８」が、2025年もとびきりかわいいアイスクリームケーキになって登場！

”世界中の子どもたちからサンタクロースへたくさんの手紙が届き、それを読んだサンタさんが、トナカイ、スノーマンと一緒にクリスマスの準備を♪”そんなかわいらしいストーリーが表現されています。

チョコレートでできたサンタさん、トナカイ、スノーマンがみなさんをお出迎えしていて、ほかにもオーナメントや靴下、カラフルな星などわくわくする飾りがいっぱいです！

お子さんに人気の「コットンキャンディ」や、大人の味わいが人気の「ジャモカアーモンドファッジ」など、家族みんなで楽しめるフレーバーを厳選。

フィルムには世界中からの子どもたちからのたくさんの手紙と切手が描かれていて、クリスマスの期待に胸が高まるデザインです☆

クリスマス パレット４

価格：3,700円(税込)

サイズ：4号サイズ／直径 約14cm×高さ 約5cm

2025年の「クリスマス パレット４」は大切な人に贈るクリスマスプレゼントをイメージ。

雪が降り積もるクリスマスに、サンタクロースとクマが、とっておきのアイスクリームケーキを手に、みんなのもとへプレゼントを届けにやってくるシーンが表現されています。

ケーキ自体が大きなプレゼントに見えるよう、フィルムは赤い包装紙と大きなリボンでかわいらしいデザインに仕上げられているのも特徴。

選りすぐりの王道人気フレーバーを集めたラインナップなので、家族みんなで楽しむことができます。

クリスマス パーティーセット

価格：スモール10コ3,900円(税込)／レギュラー10コ4,700円(税込)

※好きなアイスクリームを10コ選べます

好きなアイスクリームを10コ（スモールorレギュラー）選んで飛び出す絵本のようなBOXをテイクアウトで楽しめるクリスマス パーティーセット。

2025年はサーティワンアイスクリームファクトリーをテーマに、わくわくいっぱいのBOXに仕上げられています。

ファクトリーの外観がデザインされた蓋をあけると、そこにはサンタさんたちがつくるアイスクリームファクトリーが！

アイスクリームができるまでのわくわくする工程を、まるでファクトリーを見学しているかのように楽しめるかわいいデザインです。

付属のピックをBOX中央のベルトコンベアーにさし込んで、左右に動かして遊べる楽しいしかけも！

飾るだけでクリスマスのテーブルを華やかに演出するクリスマスパーティーセットで、食べ終わった後も楽しめます。

アイスクリームに付属のカラースプレーも飾って、とびきり楽しいクリスマスをお祝いできるセットです。

※画像は「レギュラーサイズ」です

ハッピーフレンズ サンタ

価格：各450円(税込) ※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます

販売期間：2025年11月28日（金）〜12月25日（木）

好きなスモールサイズのアイスクリームがホイップクリームやカラースプレーでかわいく変身するハッピーフレンズに、この時期だけのサンタが仲間入り！

クリスマス限定デザインのカップに、にっこりかわいいサンタクロースのチョコレートがのせてあります。

クリスマスモチーフのデザインが入ったたまごボーロも3つトッピングして、クリスマス感いっぱいかわいいハッピーフレンズのできあがり。

ハッピーフレンズである、ピンク色の「うさぎ」や

つぶらな瞳がかわいい「ぺんぎん」

ほっぺをほんのりピンク色に染めた「ぱんだ」

大きなお口がチャームポイントの「きょうりゅう」もクリスマスバージョンで提供されます。

ワクワク美味しいクリスマスを家族やお友だち、大切な人と一緒に過ごすのにぴったりなアイスクリームが盛りだくさん。

サーティワンにて2025年11月1日より開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンの紹介でした☆

