「婚活アカウント」への転身を宣言し注目を集めていた実業家の与沢翼氏が2025年10月26日、婚活の進捗をXで報告した。

与沢氏は4月18日未明、Xに長文のポストを投稿し「仕事をやめてタイに来てから『覚せい剤』にどっぷりはまっていました」と告白し、元グラビアアイドルでモデルの妻・麻美さんが3人の子どもを連れて帰国したことを報告した。

与沢氏はその後、日本へ帰国。7月6日には精神病院に入院していたことを報告した。入院前は「妄想」の症状が出ていたとも明かし、離婚協議したことを明かした。

その後、9月18日に行ったYouTubeでの配信では、タイでの新生活に際し、女性と生活を始めるも、破局してしまったと告白。破局の理由を「たぶん俺が、その子に向き合おうとしなかったからですね」と説明し、「奥さんを超えられる人はいないからさ、俺の中では」と元妻への未練ものぞかせた。

しかし、突如10月25日にXで「今日から婚活アカウントに転身することにしました」と宣言。

「条件は20代の独身女性です」「理想は、普通の子 学歴とかキャリアとか不問」「顔重視というより、スタイルが良い方が好み」などと条件を挙げ、タイおよび日本で面接を行うと呼びかけていた。

募集開始の翌日となる26日の投稿では、「220名の方から応募いただきました。ありがとうございます」と進捗を報告。

「コメントなどもちゃんとしてて写真や動画だと綺麗な人も多いです」と好感触を得たと明かし、「タイでの面接可否」「移住可否」などのデータを公開した。それによると、85%が「東京でのみ面接可能」なのに対して、75.5%が「タイ移住可能」と回答している。

今後のスケジュールについては、「タイで面接可能を選んでくれた方から気になった方にLINEさせて頂き、ゆっくりペースでお茶していきます」。その後、「タイで良い出会いに発展しなければ、予定通り11月21日に日本へ一時帰国します」とした。

「皆さん、この孤独なおじさんにチャンスをくれてありがとうございます。募集は引き続き続行しますので、ご応募お待ちしております」と呼びかけた。

同日行ったYouTube生配信では、婚活を開始した理由も明かしている。

「精神状況がもう、死ぬ一歩手前みたいな状態で......。これどうしたら復活すんのかなと思って、なんかしなきゃいけないのかなと思って」とした与沢氏。

「正直言うと性欲とかないんすよ。恋愛欲とかもないんですけど、なんかしなきゃいけないと。で、仕事もする気起きないし、みんなから『ボランティアやってみれば？』とか言われるけど、興味ないし。で、じゃあ婚活しようと思って」という。

元妻や子ども達のことを考えるたびに苦しいとして、「本当無限ループでさ、執着と未練とかで。これ断ち切るにはどうしたらいいんだろうと思って」。

「Xに書いたんですよ。そしたら、なんかちょっと楽になったというかね。ま、決別じゃないですけど、もう元奥さんとは戻れないっていうことを、自分の中で区切りって言うんですかね。あんなの（募集）元奥さんが見たら微妙に思うじゃないですか」と複雑な胸中を語った。

応募の条件に「20代女性」を挙げた理由については、「俺本当は40代全然好きなんすよ。そう、30代なんてもう超若いみたいな。熟女大好きで熟女の方がいいかなっていうぐらいなんすよね」としつつ、「色々考えた時に、やっぱ老後も......。自分が42なんで、これは俺の下心ですけど、老後の面倒を見てもらいたいなってのがあるから」と明かした。