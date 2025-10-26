こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

寝床に入ってから、お気に入りの音楽を聴きながらリラックスしたいときに便利なのが、寝ながら使用することに特化したイヤホン、通称「寝ホン」です。

「寝ホン」は、多くのメーカーからさまざまなモデルが発売されていますが、今回は横向き寝でも圧迫感を軽減し、就寝時の着になる音を遮断してくれる、Anker（アンカー）の「Soundcore Sleep A30」をご紹介します。

Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト 29,990円 Amazonで購入する PR PR 29,990円 楽天で購入する PR PR 29,990円 Yahoo!ショッピングで購入する

横向き寝でも快適。Ankerの「睡眠特化型ワイヤレスイヤホン」

「Soundcore Sleep A30」は、適応型ノイズキャンセリングを搭載した睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホンです。

Anker独自の超軽量ノイズキャンセリング構造で、睡眠時の低周波ノイズを効果的に遮断。遮音性に優れたイヤーチップが高周波ノイズもブロックし、静かな睡眠環境を実現します。

ソフトシリコンと独自の軽量ウィング設計で、まるでオーダーメイドのように耳にフィット。

前モデルから約7%ノズルを短くしたことで、枕との圧迫感を軽減し、横向き寝でも快適な装着感が得られることが本商品の大きな魅力のひとつです。

いびき音にも対応。多彩なサウンドで快適な環境づくり

いびきを検知して最適なマスキング音を自動で再生する機能も「Soundcore Sleep A30」の大きな特長。パートナーのいびきなどの騒音を軽減し、心地よいサウンドで就寝前のリラックスタイムを演出します。

また、アプリを通じてホワイトノイズや自然音など多彩なサウンドを選択したり、自分がリラックスする音をカスタマイズしたりすることが可能。

自分に合った音を流すことで、よりリラックスしやすい環境を整えることができます。

本商品は睡眠時の環境音などに敏感な方にぴったりのデバイス。睡眠環境を整えたいと考えているなら、Ankerの「Soundcore Sleep A30」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト 29,990円 Amazonで購入する PR PR 29,990円 楽天で購入する PR PR 29,990円 Yahoo!ショッピングで購入する

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。