ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。圧倒的な投球を披露したエースを敵将も絶賛した。

山本が敵地ファンを黙らせる快投を披露した。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

2回はクレメントの平凡なフライを一塁のフリーマンが捕れず、またも先頭打者が出塁。不運に見舞われたが、ここから3人連続で仕留めた。

初回以降、援護がない展開の中、山本は好投を続ける。7回に待望の追加点が入ると、万歳で歓喜爆発。8回は3者連続三振とつけ入る隙を与えず、9回も投げ切ると充実の笑みを浮かべた。4回以降はパーフェクトと至高の105球。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeは試合後会見の映像を公開。ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は「初回に23、4球投げさせたのが我々の最大のチャンスだった。無死一、三塁だった。その後はほとんどチャンスがなかった。休みを挟んでポストシーズンで2試合連続完投なんて本当に感銘を受けるよ」と脱帽していた。

続けて「ゾーン内を攻めつつ、スプリットはゾーン内から外へ。我々にうまく仕事をさせてくれなかった。本当に素晴らしいパフォーマンスだった」と称賛。変則的なフォームへの対策もしっかりしてきたとしつつ、「彼を称賛するしかない。彼は本領発揮していたね」とたたえた。



（THE ANSWER編集部）