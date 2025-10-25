【城下尊之 芸能界ぶっちゃけトーク】

米倉涼子の薬物逮捕は考えにくいが…業界が一斉に彼女から手を引き始めた

前回、米倉涼子（50）の自宅マンションが厚労省関東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索を受けたという週刊誌報道を受け、「米倉の逮捕や検挙は考えにくい」と伝えた。

家宅捜索から2カ月が経過していること、その捜索が米倉本人に関してのものか、同居していたというアルゼンチン人ダンサーに関するものなのかも判然としていない。薬物関連の器具も複数押収されたといわれたが、検察に送検できるだけの証拠能力があるということではなさそうだ。

とすれば、当面、米倉に対して、これ以上の捜査や調べは、新たな情報でもない限り進みそうにない。ひとまず、騒動は落ち着いたとしてもいいと思う。

しかし、報道の段階で彼女の仕事については、すでに多大な影響が出てしまっている。

9月に入って米倉は予定されていたイベントの出席を見送っていることが話題になった。CMも放送されない状況になっている。CMについては放送する、しないを決めるのはスポンサー側で、通常のCMでも契約期間の前半では頻繁に露出させても、期間終了に近づけば少なくなるのが普通で、今回の週刊誌報道だけで違約金が発生することはない。

また、米倉は来年2月に配信が予定される新作映画があるが、このままいけば何事もなかったように進行するはずだ。ただ、大きな問題は今後の女優業の継続だ。映画やドラマなど、とりあえず出演交渉は止まってしまうことが予想される。

知り合いの映画プロデューサーは「家宅捜索はおだやかじゃない」と顔を曇らせる。

「とにかく、テレビの出演は無理でしょう。僕ら映画の業界でもまずは様子見で、どんなに短くても半年、通常なら1年は出演オファーはしにくいですね」

何もないということがわかるまで時間がかかるということだ。

映画は昨今、ほとんどが数社のスポンサーが出資する「製作委員会」システムで、1社でも反対すれば出演を決められない。それでなくともギャラの高い米倉をリスクを背負ってオファーするのは荷が重い。せめて「違法なことはしていない」という米倉の言葉が欲しい。これはスポンサーで成り立つ民放テレビにも同じことが言える。

オファーが1年後なら映画公開は2年後、テレビドラマ出演はさらにその先ということになるだろう。

（城下尊之／芸能ジャーナリスト）