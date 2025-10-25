この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「LINEでトークが見つからない？会話を一瞬で探せる便利機能『トークフォルダ』とは？」と題した動画で、LINE専門家・ひらい先生が60代以上のシニア世代に向け、LINEの最新便利機能『トークフォルダ』の活用法を詳しく解説した。



動画冒頭、ひらい先生は「友達とのやりとりが見つからない。これ一発で解決できます」と切り出し、多くのユーザーが悩む“トークの整理問題”の解決策を案内。「トークフォルダというこの機能があるんですね。LINEのトーク画面をいくつかのフォルダに分けることができるんです」と、その便利さを強調した。



この『トークフォルダ』機能を使えば、友達だけ、グループだけ、公式アカウントだけ…など、シーンごとにトーク相手を分けて表示できる。「友達とのやり取りはここを開けばいいんだ、グループのやり取りはここを開けばいいんだ、こういったことがめちゃくちゃ簡単にできますので」と推奨するひらい先生。設定の流れとして、「左下のホーム画面から右上の歯車マークをタップし、下の方にある“LINEラボ”から『トークフォルダ』をオンにします。これで一瞬でフォルダごとの分類ができるんです」と、シンプルな手順を丁寧に説明した。



「これでメッセージを探す手間も省けるということなんですよね」と実際の画面も交えつつ、オフ・オン切り替え時の違いも明示。さらに、「もし使っていない方は、今回の動画で早速使っていただいて、LINE生活を楽にしていただけたら」と呼び掛けた。



動画の最後では、画面のQRコードから公式LINEに登録すれば「初めてでも簡単、60代からのLINE2025年最新版」ガイドがプレゼントされる特典も紹介。「動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、そして通知のベルマークもオンにしてください」と締めくくり、視聴者にLINE活用の一歩を勧めた。