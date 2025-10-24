【浮気調査】フレックスタイムは“浮気タイム”？午後の裏切り追跡劇
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】1.フレックス不倫！午後は後輩と…』。
そこに映っていたのは、静かに崩れていく夫婦の信頼と、淡々と真実を追う探偵たちの姿だった。
「妻と結婚する前から5年も付き合っていて、楽しい思い出がたくさんあるんですけど……全部壊された気持ちですね」
冒頭、依頼者の男性はそう語った。
声に怒りはなかった。ただ、長い時間を共にした人への失望がにじんでいた。
調査は、妻の勤務先付近から始まった。
「1対、会社から出てきました。追尾開始します。市街地の方に向かってますね」
探偵の実況が静かな緊張を帯びる。車のテールランプが夕暮れの街を滑り抜け、やがて見慣れた景色が遠ざかっていく。
「……あれ？男性も乗ってたんだ」
依頼者の小さな声が、無線の向こうに漏れた。
探偵が続ける。
「20代とみられる若い男性と1対が車から降りてきました」
わずかな間を置いて、二人はホテル街の方向へ姿を消した。
報告を受けた依頼者は、ただ一言--
「全部、壊された気持ちです」とつぶやいた。
淡々と進む実況と、感情のない映像。
しかしその静けさの中に、誰もが想像できる“裏切りの重さ”があった。
動画の最後、探偵の声が再び響く。
「これで、すべて確認できました」
短い言葉だったが、その一言が、依頼者にとっての“終わり”を意味していた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります