YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】1.フレックス不倫！午後は後輩と…』。

そこに映っていたのは、静かに崩れていく夫婦の信頼と、淡々と真実を追う探偵たちの姿だった。



「妻と結婚する前から5年も付き合っていて、楽しい思い出がたくさんあるんですけど……全部壊された気持ちですね」

冒頭、依頼者の男性はそう語った。

声に怒りはなかった。ただ、長い時間を共にした人への失望がにじんでいた。



調査は、妻の勤務先付近から始まった。

「1対、会社から出てきました。追尾開始します。市街地の方に向かってますね」

探偵の実況が静かな緊張を帯びる。車のテールランプが夕暮れの街を滑り抜け、やがて見慣れた景色が遠ざかっていく。



「……あれ？男性も乗ってたんだ」

依頼者の小さな声が、無線の向こうに漏れた。

探偵が続ける。

「20代とみられる若い男性と1対が車から降りてきました」



わずかな間を置いて、二人はホテル街の方向へ姿を消した。

報告を受けた依頼者は、ただ一言--

「全部、壊された気持ちです」とつぶやいた。



淡々と進む実況と、感情のない映像。

しかしその静けさの中に、誰もが想像できる“裏切りの重さ”があった。



動画の最後、探偵の声が再び響く。

「これで、すべて確認できました」

短い言葉だったが、その一言が、依頼者にとっての“終わり”を意味していた。



