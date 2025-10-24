「このタイミングで...」横浜FMが４人目の副主将を発表。31歳レフティは「残り４試合に向けてチームがより一丸となれるよう」と意気込み
横浜F・マリノスは10月24日、ジョルディ・クルークスの2025シーズン副キャプテン就任を発表した。これで横浜FMの副キャプテンは飯倉大樹、松原健、トーマス・デンを含め４人となる。キャプテンは喜田拓也だ。
クラブの公式サイトを通じて、31歳レフティは以下のとおりコメントした。
「このタイミングで副キャプテンに選んでいただいたことを、とても光栄に思います。残り４試合に向けてチームがより一丸となれるよう、キャプテンの喜田選手や副キャプテンの選手たちと力を合わせ、ピッチ内外で、このクラブのために全力を尽くしていきます。あらためてファン・サポーターの皆さま、どうぞよろしくお願いします」
クルークスは今年８月にJ２のジュビロ磐田から横浜FMに完全移籍。加入後にさっそく出番を掴み、J１でここまで８試合に出場し、うち７試合で先発。直近の浦和レッズ戦（４−０）では移籍後初ゴールをマークした。
チームは34節終了時点で、勝点34で残留圏の17位。降格圏の18位・横浜FCとは勝点２差だ。シーズンは残り４試合。トリコロールは今後、サンフレッチェ広島、京都サンガF.C.、セレッソ大阪、鹿島アントラーズと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
クラブの公式サイトを通じて、31歳レフティは以下のとおりコメントした。
「このタイミングで副キャプテンに選んでいただいたことを、とても光栄に思います。残り４試合に向けてチームがより一丸となれるよう、キャプテンの喜田選手や副キャプテンの選手たちと力を合わせ、ピッチ内外で、このクラブのために全力を尽くしていきます。あらためてファン・サポーターの皆さま、どうぞよろしくお願いします」
クルークスは今年８月にJ２のジュビロ磐田から横浜FMに完全移籍。加入後にさっそく出番を掴み、J１でここまで８試合に出場し、うち７試合で先発。直近の浦和レッズ戦（４−０）では移籍後初ゴールをマークした。
チームは34節終了時点で、勝点34で残留圏の17位。降格圏の18位・横浜FCとは勝点２差だ。シーズンは残り４試合。トリコロールは今後、サンフレッチェ広島、京都サンガF.C.、セレッソ大阪、鹿島アントラーズと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集