この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【中辛口レビュー】コンパクトで軽量な格安タブレット『Philips T7315』をレビューします。手ごろな価格ですが、もっと下げて欲しいです」では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、新たに登場したフィリップス製格安タブレットT7315について、その特長や実際の性能、価格への本音を明かした。

レビュー冒頭で戸田氏は「10インチのディスプレイが今や珍しくなった中で、コンパクトさと軽さがこのモデルの魅力です」と語り、実際に474gという軽量さを測定。金属製ボディによる高級感や、初心者・子ども向けギフトとしての適性を指摘しつつも、「解像度が1280×800ピクセルとやや低め」と率直に評価。安価な分、画質面や太めのベゼルには「値段が安いからしょうがない」としながらも、現状の価格では“妥協”が必要と説いた。

また、スマホ感覚で活用できる画面分割や、最大12GBの仮想メモリ、9～12時間の動画再生といったポイントを挙げつつ、「プロセッサー性能は現行最低ランク。子どものギフトでもゲーム用途には適さない」と断言。「ネットや電子書籍、動画視聴といった用途ならまぁまぁ」と使い道を限定したアドバイスも披露した。

一方で「イヤホンジャック搭載や、日本語マニュアルがしっかり付いてくる点も高評価」とし、最大1TBまでのマイクロSD対応、USB PDの急速充電など地味に便利な仕様も言及。そのうえで、「この値段（クーポン利用で実質17,980円）は正直高い。僕は15,800円くらいで点数50点、14,800円なら52,3点、13,800円だったら58点」と辛口の価格評価を出した。「もっと値段を最低でも2000円、できれば3000円、4000円下げてほしい」と言及しつつ、「ブランド力で付加価値はあるが、ライバルと同程度の価格がふさわしい」と総括した。

最後は「点数評価48点」と厳しい採点で動画を締め、「ギフトや初心者向けには一定の需要がある反面、コスパ重視ならさらなる値下げを求めたい」との考えをあらためて強調した。

YouTubeの動画内容

02:01

重さや画面・解像度を徹底チェック！コスパの盲点とは
05:11

充電・無線・OSなど細部スペックと拡張性を解説
09:20

「値段が全て」最終評価と今後に期待する点

関連記事

【愛用ケース紹介】CASEKOOのケースのレビュー第二弾です。iPhone 17 Proにオレンジケースを愛用中です。結構派手ですがいいですよ

【愛用ケース紹介】CASEKOOのケースのレビュー第二弾です。iPhone 17 Proにオレンジケースを愛用中です。結構派手ですがいいですよ

 【これを知っとけ！】後悔せずに格安タブレットを買うための動画。初心者の方ぜひ見てください

【これを知っとけ！】後悔せずに格安タブレットを買うための動画。初心者の方ぜひ見てください

 【かっこいいね】ライバルより少し手ごろな折りたたみスマホ「motorola razr 60」をレビューします。完成度＆AIが向上していますよ

【かっこいいね】ライバルより少し手ごろな折りたたみスマホ「motorola razr 60」をレビューします。完成度＆AIが向上していますよ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube