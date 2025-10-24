91歳ブリジット・バルドーが死亡説否定「この世に別れを告げる予定はない」
ブリジット・バルドー（91歳）が、自身の死亡説を「フェイクニュース」と否定した。
SNSのゴシップアカウントで、ブリジットが他界したことを示唆する投稿が一時されていたが、ブリジットがX（Twitter）に自ら投稿。その誤情報を一蹴している。
ブリジットはそこでこう綴っている。
「どこのバカがこの『フェイクニュース』を始めたのか知らないけど、私は元気で、この世に別れを告げる予定はないとお伝えしておくわ。一言いっておくわね」
Aqababeというアカウントでは「独占情報」を得たとして、ブリジットの訃報を伝えていたが、現在では削除されている。しかし、このブリジットの投稿後もAqababeはXのアカウントを管理しているのはブリジット本人ではないとして、「正式な発表がされたら分かること」と綴っている。
ブリジットは先日、トゥーロン内の病院に入院していたことが報じられていたが、数日で退院の見込みであるとされていた。
