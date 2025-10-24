ガザ地区の和平合意の一環として、イスラエルの刑務所から釈放された武装勢力イスラム聖戦のメンバーがANNの取材に応じ、敵対するイスラエルなどと武力ではない方法で戦い続けると語りました。

【映像】独房トイレの床に掘られた穴の様子

「遮るものがない広大な空を眺めるのは、素晴らしく壮大な気分」（イスラム聖戦マフムード・アル・アリダ氏以下同）

ハマスと連帯する武装勢力イスラム聖戦のメンバー、アル・アリダ氏（49）は、滞在するエジプトで取材に応じ、「人間性を取り戻した」と語りました。

1996年にヨルダン川西岸で起きた入植者との衝突に関与したとして逮捕されましたが、ガザ地区の和平合意の一環で10月13日に釈放されました。実はアル・アリダ氏、イスラエルの中でも厳重な警備が敷かれる刑務所から、脱獄した過去を持ちます。

「アイデアは投獄された最初の日に思いついたものでした。2013年と2014年に16カ月かけてトンネルを掘りましたが、偶然にも発見されてしまった」

一度は失敗に終わりましたが、2021年に仲間とともに脱獄に成功します。独房にあるトイレの床にスプーンなどで穴を掘ったと振り返ります。当時「自由のトンネル」として報道されましたが、その後再び身柄を拘束されていました。

和平合意が実現し自由を手にした今、考えることがあります。

「シオニストに対する我々の敵意は終わらないが、戦いは別の形をとるかもしれない。私たちイスラム聖戦は、パレスチナの外の敵に武力を行使すべきではないと考えます」

（ANNニュース）