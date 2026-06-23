アルゼンチン代表スカローニ監督がメッシに言及アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地時間6月22日の北中米共催ワールドカップ（W杯）オーストリア代表戦で2ゴール。W杯通算最多得点の新記録を達成した。リオネル・スカローニ監督は「レオはプレーしなければならない。それは私がそう決めているからだ」と、絶対的な存在として起用している方針を語った。初戦でアルゼンチンはFWリオネル・メッシのハットトリックによりア