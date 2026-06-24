新鮮な食材をお得に求められると、各地のご当地市場が人気を集めています。茨城県や東京都の市場では、土曜日限定のマグロ食べ放題や驚きの価格で商品が提供される「激安市」が開かれ、多くの人で賑わっています。■茨城県土浦市の魚市場 人気食堂でマグロ食べ放題茨城県土浦市にある、一般の人でも買い物ができる魚市場では、目利きのプロが厳選した種類豊富な魚介類が並びます。訪れた客は、丸のままのカツオを1200円、大きなブ