11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×
¡¡¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÊÄÌ¾Î¥µ¥ÐÈÖ¡Ë½Ð¿È¤Î11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç3¿Í¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¿·¤¿¤ËÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÅÂç¤Ê¡Öµ¬Äê°ãÈ¿¡×¤Î¤¿¤á³èÆ°¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·×4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÅÙ³èÆ°¤òÁ´ÌÌÃæÃÇ¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
【写真】「みんな大優勝」「かわい〜」……衝撃のデビュー時のメンバーたち
¡¡¤½¤â¤½¤âME:I¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤«¡£¹ñÆâ³°¤Î»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖME:I ¤Ï2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÍ³Íè¤Î¥µ¥ÐÈÖ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¡È¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØMIRAI¡ÊClick/Sugar Bomb¡Ë¡Ù¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÌ¤Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³¤Ï·¸¶¸Ý¡ÊTSUZUMI¡Ë¤¬Å¬±þ¾ã³²¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¡Êº£Ç¯8·î31Æü¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡Ë¡£25Ç¯3·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Cherry Bullet¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë²ÃÆ£¿´¡ÊCOCORO¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢7·î¤Ë¤ÏÀÐ°æÍö¡ÊRAN¡Ë¤¬Àº¿ÀÅªÈèÊÀ¤ÇµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»öÌ³½ê¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïº£·î15Æü¤ËÈÓÅÄÛÙ·î¡ÊSHIZUKU¡Ë¤¬¡Öµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¡×¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÈÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡É¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖME:I¤Ï¤³¤Î18Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡ÊKOKONA¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢7¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³Þ¸¶ÅíÆà¡ÊMOMONA¡Ë¤¬¡Øº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸µµ¤¤Ë¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÂÎ¤¬¤â¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¡¹¤·¤µ¤Ï±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¼Â¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏME:I¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥µ¥ÐÈÖ¤ÇÍîÁª¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Î¤¦¤ÁÍË¾¤Ê¿Íºà¤ò½¸¤á¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢IS:SUE¡Ê¥¤¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î²ñÅÄÑÛ¡ÊRIN¡Ë¤â2024Ç¯6·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¤ï¤º¤«4¤«·î¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê³èÆ°µÙ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
K¡ÝPOP¤ÈJ¡ÝPOPÎ¾Êý¤ÎÀ³Ê
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤Ë²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖME:I¤ÈIS:SUE¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ï¡ØLAPONE¡Ê¥é¥Ý¥Í¡ËGIRLS¡Ù¤Ç¡¢Æ±·ÏÎó¤Î¥µ¥ÐÈÖ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJO1¡¢INI¡¢DIXTEEN¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ØLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ù¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥Ý¥Í¡Ù¼«ÂÎ¤Ï´Ú¹ñCJ ENM¤ÈÆüËÜ¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç»ýÊ¬ÈæÎ¨¤Ï7ÂÐ3¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤ÏµÈËÜ½Ð¿È¤Ê¤Î¤ÇµÈËÜÂÎ¼Á¤¬¶¯¤¤¼ÒÉ÷¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢³Ú¶Ê¤ÏCJ¼çÆ³¤Ç¤¹¤«¤é½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÈÆó½Å¤Î°µÎÏ¡É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÌ±Êü¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖME:I¤Ï¶Ë¤á¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢TBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ä¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ìÅì²»³Úº×¡Ù¡¢¥Õ¥¸·Ï¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¡¢NHK¡ØVenue101¡Ù¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë²¿ËÜ¤â½Ð±é¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬¤È¤ê¤ï¤±ÂÀ¤¤µÈËÜ¶½¶È¤Î¥Ö¥Ã¥¥ó¥°ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Èà½÷¤é¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆK¡ÝPOP¼°¤Î´°àú¤Ê¥À¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡È¥À¥Ö¥ë¡É¤Ç²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2024Ç¯11·î¤ËÂçºå¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K¡ÝPOP¤Îº×Åµ¡ÖMAMA AWARDS¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ëK¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ï¤º¡£º£Ç¯7·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¡¢12·î¤ËÄÉ²Ã¸ø±é¤òÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤À¤¬¡¢µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉüµ¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÐ°æÍö¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àº¿ÀÅªÈèÊÀ¤ÇµÙÍÜÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ´°àú¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈÓÅÄÛÙ·î¤ÈJO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡Ê¤·¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë¤Î¡ÈÆó¸Ô¸òºÝ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¥¿¥¬¤Î¤æ¤ë¤ß¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¶È³¦¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ME:I¤Ï°ì¼ï¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÐÎò¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¼ÂÎÏ¤ä¼«¸Ê´ÉÍý¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´´Éô¡Ë
¡¡¥é¥Ý¥Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥µ¥ÐÈÖ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡×¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤¬2021Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ê¤¯ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖINI¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØA¡Ê¡ÖRocketeer¡×/¡ÖBrighter¡×¡Ë¡Ù¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤ÈÀ¾Þ«¿Í¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼³èÆ°¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÃÓºêÍý¿Í¤Èº´ÌîÍºÂç¤Ï²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤â¤ËÌ¤·Ð¸³¡£¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÝ¡¢¤¤¤Ä¤â¸åÊý¤ÇÍÙ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤â¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµöËËÞ¤Î¤è¤¦¤Ë·Ä±þÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥½¥í³èÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ª¤ê¡¢¾Íè¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¼«¤¬¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊµÈËÜ¶½¶È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡K¡ÝPOP¤ÈJ¡ÝPOPÎ¾Êý¤ÎÀ³Ê¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖJK¡ÝPOP¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥é¥Ý¥Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¡£¤³¤Î¡È½Å°µ¡É¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£
