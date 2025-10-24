クリス・ヘムズワース、マーク・ラファロらが共演する映画『Crime 101（原題）』が、『クライム101』の邦題で2026年2月13日に日米同時公開されることが決定した。

本作は、ベストセラー作家ドン・ウィンズロウの原作小説を映画化したクライムアクションスリラー。アメリカ西海岸線を走るハイウェー101号線上で、数百万ドルの宝石が消える強盗事件が多発。4年間にも及ぶデーヴィスの犯行は一切のミスがなく完璧だったが、人生最大の大金を得るために高額商品を扱う保険会社に勤めるシャロンに接触し、共謀を持ちかけたことから思わぬ綻びを見せ始める。1100万ドル（約16億円）の宝石をターゲットに、シャロンとの裏取引は成功したかのように見えたが、犯罪組織からの追跡や警察内部の陰謀、そしてルー刑事の執拗な捜査網にそれぞれの思惑が絡み合い、デーヴィスの完璧だった犯罪計画とルールが崩れていく。

監督・脚本を務めるのは、『アメリカン・アニマルズ』のバート・レイトン。主演のヘムズワースとラファロは『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来の共演で、強盗と刑事の息詰まる対決を体現している。そのほか、ハル・ベリー、バリー・コーガン、モニカ・バルバロ、コーリー・ホーキンズ、ジェニファー・ジェイソン・リー、ニック・ノルティらが共演に名を連ねている。

あわせて公開された予告編では、デーヴィス（クリス・ヘムズワース）が、独自のルール＝“痕跡を一切残さない”ための入念な準備をし、高級なスーツと時計を身に着け、白昼堂々と犯罪を遂行する様子がスタイリッシュに描かれている。一方、車のライトやネオンに彩られた夜のロサンゼルスで、デーヴィスに対抗する組織のオーマン（バリー・コーガン）に狙われ、決死のバイクチェイスやカーチェイス、銃撃戦などの激しいアクションが展開し、“暗黒の闇”を浮き彫りにしていく。また、ルー刑事（マーク・ラファロ）が、多発する強盗事件は全て同一人物によって101号線上で起きており、犯罪にはパターンがあることを見抜く。そしてデーヴィスとルー刑事の出会いのシーン。運転手と乗客に扮した2人は、バックミラー越しに会話を交わす。デーヴィスは何かを察したかのような表情をみせ、自分に残された時間は少ないことを知る。追うものと追われる者、この2人の対決の背後にいる女性2人の存在も。デーヴィスの共謀者となるシャロン（ハル・ベリー）と、デーヴィスと近しい関係にある女性（モニカ・バルバロ）。「あなたには秘密がある」と語るシャロンのセリフは、犯罪者デーヴィスの別の顔を示唆するようだ。

また、黒い目出し帽をかぶった“犯罪者”デーヴィスの横顔と荒涼としたロサンゼルスの街が描かれたUS版ポスターも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）