この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「これ知ってる？産後１ヶ月目にしたいこと！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、産後のママが1ヶ月検診を終えた後に必ず行ってほしいことについて、自身の見解を語った。そのキーワードは「骨盤調整」だ。



動画冒頭で片岡氏は、「産後1ヶ月検診が終わったら必ずしてほしいこと、それが骨盤調整なんですね」と強調。出産後は骨盤の底にある『骨盤低筋群』が緩んでしまうことを説明し、「赤ちゃんを産んだ後っていうのはどうしても緩んでしまうんですね」と解説。骨盤の調整を行うことで「骨盤低筋群がどんどん自分でも鍛えられるようになっていきます」と骨盤調整の重要性を説いた。



さらに「昔みたいに20代10代で子供を産むというのはまだいいんですが、今では30代40代の出産が非常に増えています」と時代背景にも言及。年齢が上がることで「自然治癒力で良くなろうっていうのでは回復は追いつかない」とし、「骨盤調整をしっかりしてあげることによって骨盤低筋群の回復、またお腹の中の回復っていうのを促してあげることが産後は非常に重要になっていきます」と産後ケアとして骨盤調整がますます求められる時代になったことを訴えた。



動画の終盤では、「ではどうしたらいいのか、それはコメント欄に書いておきました」と興味深いアプローチで締めくくっている。産後ママ必見のアドバイスとなっている。