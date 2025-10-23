映画監督に放送作家・脚本家など、幅広く活動を行う福田雄一。10月22日に投稿したXのポストが大きな話題となっている。福田が投稿したのは、自身が監督を務めた映画『銀魂』に関する写真。神楽役を演じる橋本環奈を収めた1枚だ。

【画像】橋本環奈、「ゲロイン」からスキンヘッドまで ハマり役だったキャラは

小柄ながら大食いキャラとして作中で描かれる夜兎族（異星人）の神楽。そんな神楽もとい橋本の食べっぷりを収めた1枚は、福田の裏話と合わせて投稿された。

“銀魂1撮ってる時に昼休みに「かんかん、メシだよ」って言ったら「私、最近、食べ過ぎてるから絶食するわ」って言い出して。「あ、そーなんだ」って言って、もらいに行ったら、うどんで。で、うどん持ってモニターベースに戻ったら、もう、かんかん、うどん食べてた🤣「あれ？絶食は？」って聞いたら「うどんだったら食べたうちに入らないでしょ」って🤣”

食べっぷりだけでなく、まさしく神楽を彷彿とさせるような天然エピソードも相まって、福田の投稿は7万以上のいいねを記録したほか、多くのコメントが寄せられている。

この投稿はワーナーブラザースジャパンの公式Xが食欲の秋にちなんで投稿した『銀魂』の神楽と『チャーリーとチョコレート工場』のオーガスタス、最強の食いしん坊は？ といったポストを受けてのものだった。

当の橋本のSNSでは映画『銀魂』を撮影した際の姿が投稿されているほか、橋本の出演作品を振り返ることもできる。

映画『キングダム』では河了貂役を演じた橋本。河了貂は物語の鍵となるキャラクターでありつつ、男性にも女性にも見えるキャラクター。演じることのむずかしい役であることはもちろん、鳥を模した蓑（みの）は非常に重量のある衣装であろう。投稿ではランカイとのツーショットを披露するなど、苦労を感じさせない笑顔を見せた。

また、映画『バイオレンスアクション』の殺し屋・ケイ役に、映画『ブラックナイトパレード』の天才ハッカーとしての顔をもつクレイジーなキャラクター・北条志乃役とピンク髪にも挑戦している橋本。『ブラックナイトパレード』ではほんの少しの狂気も垣間見える笑顔も見せた。Xの投稿では「爽やかな顔して写真撮ってますが、めっちゃ暑いです」という裏話も語られた。

橋本は作中で自身初のスキンヘッド姿も披露している。もちろん実際に髪を剃ったわけではなく、メイクによるスキンヘッド姿であるが、橋本のたしかな奮闘が伺える1枚であろう。キャラクター性はもちろん、その奮闘ぶりも橋本が多くの人を魅了する背景としてあるのかもしれない。

（文=加藤かづき）