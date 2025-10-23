フランフラン、「ハンディファン」自主回収を発表 動作不良や発熱など、2025年製「フレ スマートハンディファン」
Francfranc（フランフラン）が23日、2025年3月から6月まで販売した「フレ スマートハンディファン（2025年製）」の自主回収を発表した。
【画像】フランフラン、自主回収となるハンディファン（詳細）
充電ICの不具合による動作不良や発熱などの商品不良が発覚し、発生率が高い状況にあることから、関係省庁との協議を踏まえ決定したと説明した。
同社は「ご購入いただいたお客様には、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、本件の不良に起因した内蔵のリチウムイオン電池への影響はございません」とした。
対象商品を持つ人に向けて、「ご使用を中止いただき、下記記載の商品回収のお申込みをお願いいたします」と案内。「商品回収の確認後、商品代金相当のQUOカードを送付させていただきます」と呼びかけた。
最後に「本件を厳粛に受け止め、品質管理体制のさらなる強化を図り、再発防止に努めてまいります。何卒ご理解ご協力賜りますよう、お願い申し上げます」と締めくくった。
