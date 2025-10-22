FC東京が新アパレル『FC TOKYO 24.7』を発表！原宿「STUDIOUS」でポップアップストア開催

FC東京に日常をテーマにした新たなアパレルウェアが誕生した。

クラブは16日、ライフスタイルウェアライン『FC TOKYO 24.7』を発表。これを記念し、（株）TOKYO BASEが展開するセレクトショップ「STUDIOUS（ステュディオス）」原宿本店にて、10月23日から11月3日までポップアップストアが開催される。

これに先立ち、本コレクションのアイテムを着用したFC東京の4選手（森重真⼈、室屋成、佐藤恵允、岡哲平）によるビジュアルがSTUDIOUSによって公開された。

『FC TOKYO 24.7』は、“ゲームがある日もない日も、日常のあらゆる瞬間で着たくなる”をコンセプトに掲げた新しいライフスタイルライン。

本コレクションでは、日常に自然と溶け込むカラーとしてネイビーとトープ（※ブラウンとグレーの中間色）を採用し、タウンユースから冬のスタジアムシーンまで活躍する機能的かつ洗練されたアイテムを揃えている。



防寒アウターやスウェット、コットンTシャツなど、デザイン性と快適性を兼ね備えたラインナップは、サポーターのみならずファッションを楽しむすべての人に向けた提案。オンとオフのどちらでも、東京を駆け抜けるすべての瞬間を特別に彩る。

「東京を着る、フットボールをまとう」。そんなコンセプトを持つアパレルウェアだ。

ラインナップは、パフ・フーデッド・コート、フリース・ジャケット、トラック・ジャケット、各種ボトムス、Tシャツ、キャップなど全11型で、ネイビーとトープの2色展開。価格帯は5,280円〜52,800円となっている。

各アイテムは22日（水）より、FC東京のオンラインストアで販売を開始。23日（木）から11月3日（月）までの期間限定で、STUDIOUSの原宿本店（ポップアップストア）とオンラインストアでも販売する。

また、ポップアップストアでは、10,000円以上の購入で先着50組100名を、12月6日（土）のホームゲーム最終戦に招待するキャンペーンも開催される。

詳細については、FC東京及びSTUDIOUSの公式ウェブサイトまで。