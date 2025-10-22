身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第23回目は、「停滞感を乗り越える」についてです。（構成：野辺五月）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「寝たいのに眠れない夜が続いたら…良質な睡眠は「日中の過ごし方」から作られる。不安が頭を巡って眠れない時には…」はこちら

「体力の低下」が原因かも

Q：夏の間は暑くて外出を控えていたら、いつの間にかすっかり「おこもり生活」が板についてしまいました。以前は友人とのランチや趣味の集まりを楽しんでいたのに、今は誘われてもなんだか億劫でつい断ってしまいます……。ちょっとは涼しくなってきたはずなのに、気分が晴れず、こんなことで大丈夫かと漠然とした不安を感じています。この停滞感は、どうすれば乗り越えられますか？

（50代「活発なマルチーズ」さん）

A：気づかない体力の低下を防ぐために生活リズムを見直すこと、そして「ちょっとだけ交流」を始めてみましょう。

残暑から秋にかけて、涼しくなってきて寂しくなる現象はよく聞かれますが、何故こうも気持ちが崩れてくるのでしょうか。

質問者の方の状況をみていますと、夏バテのような体調不良というよりも、「体力の低下」が根底にありそうです。

食生活の乱れに注意

冬や真夏は体力が弱まるイメージがありますが、地味に体力が低下していることに気づかないのが残暑から秋にかけて。秋は、夏の蓄積が身体に出やすく、こっそり低下した体力こそが、実は心の疲れを運んできます。

こういうときに、特に気を付けるポイントは「食べ物」――食生活の乱れです。明らかに食べられない・バテている状態ではなくとも、じわじわと足りなかったものが良くない方向に効いてしまう時期なのです。

だからこそ、此処で今一度気を付けて「摂る」方向に向かいましょう。幸い食欲の秋です！食材的にも楽しい季節になってきます。



イメージ（写真提供：Photo AC）

食べ方ですが、「当たり前のことをどうやるか」が大切になりますので、まず必要なものは「エネルギー」。特に、タンパク質（肉・魚）になります。夏場からの流れで、どうしてもそばやそうめんなどの麺類になりがちだったり、おかず抜きのパンだけだったり……。ここで1度、出来合いのものでいいので、しっかり食べることから始めましょう。大豆製品をとることもお勧めです。あるいは、お米をしっかり食べる！これだけでシャキッとします。（パンでも構いませんが）重要なのはバランスです。流行りの糖質ダイエットなどで糖質を控えている方もいらっしゃると思いますが、糖質だって必要な栄養素。全体をみて、「摂る」ことを心がけて下さい。

ちなみに、果物が美味しい季節でもありますね。果物にはビタミン・ミネラルがたっぷり含まれているので、季節のモノを美味しくいただいているうちに、足りる状態になるといえるかもしれません。

夏でなまった体を見直そう

食べ物以外で、もう1つ見直したいのが、夏でなまってしまった体です。

外に出ないでひきこもるしかなかった暑さですが、今は幾分和らいでいます。ほんの数分でかまいませんので、散歩にいきましょう。それも無理ならばストレッチという手もあります。今回の質問者の方は、まだ外に出る気分でないだけであって、身体は大丈夫だとお見受けいたしました。

なお、身体を鍛える前にへばってしまうという方にお伝えしたいのは「鍛える」ではなく、「ならす」、そして「ちょっとでも動くこと」に重きを置いてほしいということ。足の力の低下が特に心配なのです。日中でなくてもそろそろ涼しい時間はでてきますので、朝か夜か、外に出る気になる時間でかまいません。なるべく15分間の散歩を推奨します。買い物に行くとか、駅まで歩くとか、何でもかまいません。「何かのついで」にすると、運動が苦になりません。家の中にこもりがちだと筋力が落ちていくため、足腰を少しでも動かすことは本当に大切なのです。



イメージ（写真提供：Photo AC）

さまざまな疲労や不足の積み重ねでできていく「秋の鬱」の予防は、その負の積み重ねと同じくらい正しい積み重ね＝習慣化によって対応できます。

「意志の力」に頼らない

最後に、「知っておきたい、物事を習慣にする原理」について少しお話します。

一番楽なのは、「意志の力」に頼らず、仕組みや環境を整えることです。例えば散歩の習慣化なら、玄関に靴や上着を置いておく手もあります。また、「これなら絶対にできる」と思うことに落としこんでメニューにすることです。例えば、「毎日10キロ走る」ではなく、「まずは玄関まで出て、5分だけ歩く」のようなこと。そして、自分のモチベーションを維持するために、進捗状況を記録して「見える」形で示しましょう。達成感が次の行動への意欲につながります。



イメージ（写真提供：Photo AC）

また、もしもの事態を想定しておくことも有効です。例えば「散歩に出られなかった日は、代わりにストレッチをする」「朝起きられなかったら、夜に必ず行く」など、ダメな時の代案をあらかじめ決めておくことで、習慣が途切れにくくなります。さらに、行動とご褒美を結びつけるのもおすすめです。何か1つできた時に、欲しかった雑貨を買ったり、好きなお茶を飲んだりするのもいいでしょう。

そして何より、「誰かを巻き込む」というのも、孤独感を覚えないようにする有効な手です。人と関わることが嫌でなければ、同じ目標を持つ仲間を見つけるのもいいでしょう。子どもや友人に報告して、モチベーションを維持することも可能です。相手がいなくても人を巻き込むことはできます。SNSに食事の写真や今日歩いた歩数だけを淡々と書き込むだけでも十分ですし、最近では、そういったアプリもあるので、書きこんで「見える化」するだけでも効果があります。

人との接触も同様です。無理をしてではなく心理的負担を減らせる方法と人選からはじめましょう。方法は例えばLINEのスタンプでもかまいません。なんでもいいから、誰か話しやすい人に話しかけることでまずは「孤独」から1歩遠ざかりましょう。またはコンビニやスーパーの店員にでもいいので、まず接触することに意義があります。「誰かに見られている」という気の使い方がかえって、外部的な刺激をもたらして、生活にメリハリを与えます。

孤独を感じる状況は、メンタルにとって一番よくありません。無理のない範囲で人とのつながりを保ち、楽しかった秋の思い出を取り戻しましょう。