話題の尽きないお方である。既婚の市役所職員との頻繁過ぎる“ホテル密会”が報じられ、その進退に注目が集まっている小川晶（あきら）前橋市長（42）。密会のお相手が珍妙な“事情説明書”を提出したかと思えば、今度は市長ご本人が“対話集会”に現れて……。

13日、“一連の騒動について市長に直接聞いてみよう！”というサブタイトルの市民対話会が、有志の主催で開かれた。

参加者の一人によれば、

「開催のアナウンスがあったのは11日の夜でした。優先予約制で、参加条件は前橋市民であること。1回につき50分、定員は20人で、計6回の入れ替え制でした」

会場は、市役所近くのホテル。むろん、マスコミはお断りである。

「司会者は、会場の外にいるマスコミの取材に応じるか否かは“皆さんの権利で考えていい”としながら、“マスコミに追及されるってすごく怖いこと”だと暗にくぎを刺していました」（同）

これまでの会見では終始神妙な表情の市長だったが、

「この日は紺を基調とした花柄のシャツに、白の襟なしジャケットと、カジュアルな装い。黒を押し出した服装の会見とは打って変わって、明るい表情が印象的でした」（同）

自虐を交えて笑いを取る場面も

冒頭のあいさつで、市長は改めて“男女の関係はない”と強調し、ホテルを選択したのは“市民目線からかけ離れた判断”だったと述べたという。

気になる集会の中身は、

「出席者のほとんどが市長の応援をしている人でした。ある政策について“市長に継続して取り組んでいただきたい”といった意思表明もあれば、“一市民として市長に続投していただくために、どのようなアプローチが可能なのでしょうか”なんて質問もあった。“給料をカットして続投すれば、誠意が伝わるのでは？”とアドバイスする人もいました」（前出の参加者）

こうした声に市長は、

「“応援してくれる人がいっぱいいるというのは形として見えないから、こうして直接聞けるのは心強い”とうれしそうでした」（同）

市長の体調を案じる質問も飛び出した。

「報道が出てから10日ぐらいは全然食べられず、眠れもしなかったと言っていました。体重が5キロも落ちた、とも。“あんまり変わってないかもしれませんけど”なんて自虐を交えて笑いを取っていましたね」（同）

“泣きのアキラ”も健在

密会相手の元秘書課長が否定した、苦境に立つとすぐに涙を浮かべる“泣きのアキラ”も健在で、

「ある女性が市長への熱過ぎる思いを語っている間に、市長の目は真っ赤になって潤んでいましたよ」（前出の参加者）

肝心の進退については、

「“まずしっかり仕事をしてお返しをする”“2年半後の選挙でみなさんに判断してもらう”“進退についてはそう遠くないうちに結論を出して前に進む”と言っていた。明言こそしないものの、あくまで続投に前向きの様子でした」（同）

そして、この参加者は会をこう総括する。

「集会の前日まで行われていた“前橋まつり”に、市長としては異例の欠席をするなど、現実に市政の停滞を招いている点への反省がまるでありませんでした。市のイメージ低下に触れるやりとりもなく、なぜか会全体が“続投ありき”で進んでいて、著しく公平性を欠いているように感じられました」

別の参加者も不満気だ。

「私は後援会に所属しているけれども、今日の会は対話というより、支援者ばかりが集まった選挙の決起集会のような感じがしました。政策的には応援しているからこそ、こういう会では自己満足するだけじゃないかと心配になる。小川さんの発言に時折拍手が起こっていたけど、どうもスッキリしなかったですね」

こんな茶番を演じている間に、市議会では共産党に次いで辞職勧告決議案を準備する会派もある。最後に泣きを見るのは一体……。

