CSファイナルステージで2位日本ハム相手にまさかの3連敗。一転、崖っぷちに追い込まれたソフトバンクに、さらなる激震が走るかもしれない。

今季、リーグトップの14勝を挙げ、最多勝を獲得したエースの有原航平（33）の去就を巡って、周囲が騒がしくなっているというのだ。

「有原は今年限りで年俸4億円プラス出来高の3年契約が満了します」と、ホークスOBがこう続ける。

「球団は下交渉を進めていますが、本人はかねてメジャー再挑戦のプランを温めていたと聞きました。日本ハム時代の2020年オフにポスティングシステムでレンジャーズに移籍。2年総額620万ドル（約6.5億円=当時レート）プラス出来高5万ドル（同約525万円）の契約を結んだが、メジャー2年間でわずか3勝に終わり、契約が満了した22年オフにソフトバンク入り。入団当時は、米国で不完全燃焼に終わったことから、日本で土台をつくり直したうえで、メジャーへの再挑戦を計画していたと聞きました。3年契約の満了を待たずに、再渡米を認めるサイドレターがある、とのウワサもあったほど。ソフトバンクはポスティングによるメジャー移籍を認めていませんが、12年には、レッドソックスでプレーしていた救援左腕の岡島秀樹を獲得。同年オフに岡島のメジャー再挑戦の意思を尊重する形で自由契約とした例がありますからね」

有原は順調にいけば来年中に海外FA権を取得するが、今年33歳を迎えたベテランにとって、メジャーにリベンジするタイミングは早いに越したことはない。

一方、昨年取得した国内FA権の行使を視野に入れている、との話も聞こえてくる。さる米特派員がこう言う。

「有原がいくら14勝を挙げてリーグ優勝に貢献したとはいえ、投高打低が顕著な日本で防御率は3.03にとどまった。メジャー時代には右肩動脈瘤でメスも入れている。チェンジアップ、カットボールなど七色の変化球を操るものの、今季のストレートの平均球速は147キロ程度。メジャーの投手と比べて、球速もキレも物足りないのが実情です。米球界在籍時は『変化球に頼り過ぎて、まともに勝負できない投手』と指摘する声もあった。今オフ、メジャーへ再挑戦するにしても、スプリット契約になるのではないか。ソフトバンクで年俸4億円をもらっていることを考えれば、契約を延長して年俸アップを勝ち取るか、国内FA権を行使して他球団へ移籍したほうが得策。本人も、日本でのプレー続行に気持ちが傾いている、との情報もあります」

4〜5年総額25億〜30億円規模

実際、国内に限れば有原の動向を注視する球団が少なくない。仮に国内FA権を行使すれば、複数球団による争奪戦に発展するのは必至とみられる。

「今季年俸が4億円ですから、6億円ベースの4〜5年総額25億〜30億円規模の攻防になるでしょう」と、さるセ球団の編成担当がこう続ける。

「資金力が豊富で、先発ローテ投手の補強が急務の巨人が参戦するとみています。優勝した阪神と15ゲーム差のリーグ3位に終わり、CSファーストステージで2位DeNAに完敗した今季は、昨季15勝をマークした菅野（現オリオールズ）の穴を埋められなかったうえ、エースの戸郷が8勝9敗、防御率4.14と精彩を欠いた。昨季8勝した左腕の井上も4勝8敗、開幕ローテ入りした赤星も6勝9敗に終わった。先発で確実に計算できるのは、3年連続2ケタ勝利となる11勝4敗を挙げた山崎くらい。このオフは元メジャーリーガーの前田健太（37）、中日の柳裕也（31）の獲得報道が出る中、有原が国内FA権を行使した場合に備えて、調査を進めていると聞きました」

有原はセ・リーグでのプレー経験はないものの、ソフトバンク在籍3年間で通算38勝をマークした右腕を獲得できれば、先発ローテの厚みは増す。

「巨人が仮に前田と柳の両取りに成功したとしても、先発の頭数が増えるだけ、という事態になりかねない。来年38歳を迎える前田に過度な期待をすることはできないし、21年に最優秀防御率のタイトルを獲得した柳も今季は3勝5敗、防御率3.29。ここ2年は100投球回に到達しておらず、ボールの勢い、キレは全盛期には及ばない。その点、有原は計算が立ちますからね。ソフトバンクは破格の条件を提示して引き留めるでしょうけど、巨人もプライドを懸けて獲得に乗り出すのではないか」（前出の編成担当）

有原自身の意思は公になっていないが、来季、契約最終年を迎える阿部慎之助監督としても喉から手のはず。パ王者のエースが今オフ、FA市場の目玉になるかもしれない。

