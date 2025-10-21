69.2万再生され「幸せが具現化された空間」「姫扱いやん」「ずるい！ずるい！私も入れてほしい！」と視聴者に羨ましがられている投稿を発見しました！300件以上もコメントが寄せられている、猫好きにはたまらない“最高すぎるベッド”とは…？

【動画：寝ようとすると、『2匹の猫がベッドの上』で…】

飼い主さんの羨ましすぎる睡眠環境とは？

TikTokアカウント「猫がいるはっぴーらいふ」に投稿されたのは、キジ白の「殿下くん」とキジトラの「殿くん」と暮らしている飼い主さんが寝る前の様子。ベッドにはいつも暖かそうなお布団と大きめの枕がセットされているそうです。

それだけでなく、飼い主さんのベッドにはさらに殿下くんと殿くんもスタンバイ！いつも枕の両サイドで寝てくれるのだそうです。2匹は飼い主さんのために真ん中のスペースを空け、眠そうな表情で待っているのだといいます。

もう寝ようよ

この日の殿下くんと殿くんは枕の両脇に寝転び、すでに寝る準備が整っていた様子だったとのこと。毛づくろいをしたり、大きなあくびをしたり…。飼い主さんがベッドに入るまでは眠らないように頑張っているようにも見えたそうです。

飼い主さんによると「いつもこんな感じ」とのことなので、飼い主さんを守るように左右に並ぶのが殿下くんと殿くんの習慣になっているようですね。飼い主さんが壁にぶつからないように、ベッドから落ちないように、そして悪い夢を見ないように守っているのかもしれません。

仲良し兄弟

殿下くんと殿くんは、子猫時代に保護された兄弟猫とのこと。寝るときは飼い主さんを挟んで左右に離れていますが、ふだんは2匹くっついていることが多いといいます。気温が下がる季節になると特にくっついていることが増えるそうです。

“くっついていると暖かい”ことを知っているからこそ、寝るときは大好きな飼い主さんのことも温めてあげたいのかもしれませんね。兄弟猫にたっぷり愛され守られている飼い主さんが羨ましすぎます！

飼い主さんを挟んで寝る殿下くんと殿くんを見た視聴者からは「私なんてベッドの6分の1くらいのスペースで猫より丸くなってる」「私枕で寝られるから変な体勢なる」などのコメントも。ベッドや枕を占領されてしまう猫飼いさんもいるようですね。

TikTokアカウント「猫がいるはっぴーらいふ」には、殿下くんと殿くんが仲睦まじく過ごす様子や、飼い主さん視点の添い寝シーンなども投稿されていますよ。

