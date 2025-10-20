ソプラノ歌手・中江早希出演！千葉交響楽団「ニューイヤーコンサート2026」

公益財団法人千葉交響楽団が、恒例のニューイヤーコンサートを開催します。

今回はソプラノ歌手・中江早希さんを迎え、楽団音楽監督・山下一史氏の指揮でウィンナワルツなどの名曲をお届けします☆

「ニューイヤーコンサート2026」は、2026年1月10日(土)に千葉県文化会館大ホールにて開催されます。

千葉交響楽団「ニューイヤーコンサート2026」

千葉交響楽団による、毎年恒例のニューイヤーコンサート！

2026年は、国内外のオーケストラと多数出演のあるソプラノ歌手・中江早希さんをソリストに迎えます。

指揮は当楽団音楽監督の山下一史氏が務め、新年にふさわしい華やかな名曲の数々が演奏されます。

千葉交響楽団 ニューイヤーコンサート2026 概要

開催日時：2026年1月10日(土)14:00開演

会場：千葉県文化会館大ホール (JR本千葉駅より徒歩10分)

【プログラム】

スッペ／喜歌劇「詩人と農夫」序曲

レハール／ワルツ「金と銀」作品79

R.シュトラウス／4つの歌作品27より“ツェツィーリエ”

J.シュトラウスII／ワルツ「美しく青きドナウ」作品314p; ほか

【出演】

指揮：山下一史 (当楽団音楽監督)

ソリスト：中江早希

管弦楽：千葉交響楽団

【チケット申込先】

千葉交響楽団一般販売購入サイト

https://piagettii.s2.e-get.jp/chibakyo/pt/

カンフェティ

https://confetti-web.com TEL:050-3092-0051

千葉県文化会館

