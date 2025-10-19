金融庁は、銀行が「ビットコイン」などの暗号資産を投資目的で取得、保有することを可能にする制度改正の検討を始める。

金融商品として暗号資産の取引が国内外で拡大するなか、銀行が株式や国債などと同様に暗号資産の売買を行える仕組みを整備する狙いがある。銀行の財務の健全性を確保するため、一定の規制も設ける方針だ。

近く開かれる金融審議会（首相の諮問機関）の作業部会で議論する。

ビットコインなどの裏付け資産のない暗号資産は、株式などに比べて取引価格の変動が大きい。大量に保有すると、価格の急落時に損失が発生して銀行の財務内容が悪化する可能性などがあることから、２０２０年に改定された金融庁の監督指針は、銀行グループが暗号資産を投資目的で取得することなどを事実上、禁止している。

暗号資産の取得、保有を認める場合でも、金融庁は銀行の財務内容への影響を考慮し、規制を設けることを想定している。作業部会では、暗号資産のリスクを管理する体制整備などが議論されるとみられる。

このほか、金融庁は、暗号資産の売買や交換サービスを提供するために必要となる「暗号資産交換業者」の登録を、銀行グループが行えるようにすることも検討する。信用度が高い銀行グループの参入を可能にすることで、個人投資家が投資を行いやすい環境を整える。

国内の暗号資産の取引は拡大している。金融庁などによると、暗号資産の国内の口座開設数は今年２月末時点で１２００万口座を超え、５年前と比べて約３・５倍に増えた。