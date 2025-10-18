¡Ú2025Ç¯10·î¡ÛÍÂ¶â¡¡¶âÍø¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÊÔ¡¡¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â0.6%¡¢1Ç¯Äê´ü1.2%¡¢3¥«·îÄê´ü3.0%¡Ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯10·î¤ÎºÇ¿·¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¶âÍøÆ°¸þ¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¡Ø¡Ú2025Ç¯10·î¡ÛÍÂ¶â¡¡¶âÍø¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÊÔ¡¡¡ÊÉáÄÌÍÂ¶â0.6%¡¢1Ç¯Äê´ü1.2%¡¢3¥«·îÄê´ü3.0%¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÈ¯¸À¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×±¿±Ä¼Ô¤¬¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤ä1Ç¯¤â¤Î¡¦1Ç¯Ì¤ËþÄê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¡Öº£·î¤âÂç¤¤¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Åìµþ¥¹¥¿ー¶ä¹Ô¡Ê´ûÂ¸¥æー¥¶ー¸þ¤±0.6%¡Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡Ê0.57%¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷É¬¿Ü¡Ë¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡Ê0.55%¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Æー¥¸¡Ë¤Ê¤É¾å°Ì¹Ô¤Î¶âÍø¤ä¾ò·ïÌÌ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö´ûÂ¸¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ä¾ò·ïÉÕ¤Í¥¶ø¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Äê´üÍÂ¶â1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤Ë¤âÂç¤¤ÊÆ°¤¡£¿·µ¬¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ç¤ÏSBJ¶ä¹Ô¤¬¡Ø½é¤á¤Æ¤¯¤ó¡Ù¾¦ÉÊ¤Ç1.2%¡Ê100Ëü～500Ëü±ß¡¢3¤«·î¸ÂÄê¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢´ûÂ¸¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ç¤Ï»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥é¥ó¤Ç1.2%¡Ê300Ëü±ß°Ê¾å¡¢ÃÂÀ¸·î¸ÂÄê¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¿·µ¬¡¦´ûÂ¸¤É¤Á¤é¤Ë¤âÀìÌç¤ÎÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶ä¹Ô¤´¤È¤Î¾ò·ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤òÄÌ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
1Ç¯Ì¤Ëþ¤â¤Î¤Ç¤Ï¥¤¥ª¥ó¶ä¹Ô¤Î1¤«·îÄê´ü¤¬¶Ã¤¤Î3.0%¡Ê1Ëü～200Ëü±ß¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¸þ¤±¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃ»´ü±¿ÍÑÇÉ¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¹â¶âÍø¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë°¦É²¶ä¹Ô¤äSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó·¿¾¦ÉÊ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¡Øº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¶âÍø¤Ï¡¢¾ò·ï¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Î¶âÍø¤ä¾ò·ï¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ØÏ¢Æ°²è¤Î°ÆÆâ¤ä²òÀâ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶ä¹Ô¤Ï¤¼¤Ò¿¼ËÙ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£³Æ¼ï¶ä¹Ô¤ÎURL¤ä´ØÏ¢¾ðÊó¤âÆ°²è³µÍ×Íó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¡Öº£·î¤âÂç¤¤¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Åìµþ¥¹¥¿ー¶ä¹Ô¡Ê´ûÂ¸¥æー¥¶ー¸þ¤±0.6%¡Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡Ê0.57%¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷É¬¿Ü¡Ë¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡Ê0.55%¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Æー¥¸¡Ë¤Ê¤É¾å°Ì¹Ô¤Î¶âÍø¤ä¾ò·ïÌÌ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö´ûÂ¸¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ä¾ò·ïÉÕ¤Í¥¶ø¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Äê´üÍÂ¶â1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤Ë¤âÂç¤¤ÊÆ°¤¡£¿·µ¬¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ç¤ÏSBJ¶ä¹Ô¤¬¡Ø½é¤á¤Æ¤¯¤ó¡Ù¾¦ÉÊ¤Ç1.2%¡Ê100Ëü～500Ëü±ß¡¢3¤«·î¸ÂÄê¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢´ûÂ¸¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ç¤Ï»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥é¥ó¤Ç1.2%¡Ê300Ëü±ß°Ê¾å¡¢ÃÂÀ¸·î¸ÂÄê¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¿·µ¬¡¦´ûÂ¸¤É¤Á¤é¤Ë¤âÀìÌç¤ÎÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶ä¹Ô¤´¤È¤Î¾ò·ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤òÄÌ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
1Ç¯Ì¤Ëþ¤â¤Î¤Ç¤Ï¥¤¥ª¥ó¶ä¹Ô¤Î1¤«·îÄê´ü¤¬¶Ã¤¤Î3.0%¡Ê1Ëü～200Ëü±ß¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¸þ¤±¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃ»´ü±¿ÍÑÇÉ¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¹â¶âÍø¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë°¦É²¶ä¹Ô¤äSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó·¿¾¦ÉÊ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¡Øº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¶âÍø¤Ï¡¢¾ò·ï¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Î¶âÍø¤ä¾ò·ï¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ØÏ¢Æ°²è¤Î°ÆÆâ¤ä²òÀâ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶ä¹Ô¤Ï¤¼¤Ò¿¼ËÙ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£³Æ¼ï¶ä¹Ô¤ÎURL¤ä´ØÏ¢¾ðÊó¤âÆ°²è³µÍ×Íó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
£ä¥Ý¥¤¥ó¥È£±£°¡óÁýÎÌ ¡Ê11·î1Æü～1·î5Æü¡Ë ¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥ëー¥È¤Þ¤È¤á ¡õ ½Ð¸ýÀïÎ¬
¡ÚDeep¤Ê¥Ý¥¤³è¡Ûµþ²¦NEOBANK¸ø±Ä¶¥µ»Æþ¶âËè·î£³£°£°£ð£ô¡Ê¸¡¾Ú³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ë
¡Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¶Î¬¡Õ»°É©UFJ¥°¥ëー¥×¶ä¹Ô¡ß¥«ー¥É¡ß¾Ú·ôÁí³Û85,500±ßÁêÅö¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Åê»ñ¡¢¥Ý¥¤³è¡¢Ãù¶â¡¦ÀáÌó¡¢ÀáÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅê»ñ»ñ¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤È¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤³è¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Ëü¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤³è¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£