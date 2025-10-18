東芝ライフスタイルは、自動ゴミ収集機能（ダストステーション）付きのコードレス・スティッククリーナー「TORNEO cordless（トルネオ・コードレス） VC-CLZ74DS」を2025年10月下旬に発売する。

細かいゴミや髪の毛まで検知

モーター入力が従来比約2倍の「ハイパワージェットモーター」と、新開発の高出力バッテリーによるシリーズ史上最強だという吸引力を実現。フローリングの継ぎ目やドアレールなどの溝に溜まったゴミも取り除ける。

目に見えるゴミだけでなく、細かいゴミや髪の毛まで検知する「ゴミ残しまセンサー plus」を搭載。ゴミを検知するとインジケーターが緑から赤に変化し、ゴミがなくなれば再び緑に戻る。

また、家具の隙間や車内などの暗い場所を照らし、ゴミの取り残しを防止する「ピカッとライト plus」を備える。

カップ内に付着した塵を空気の流れで剥がしてダストステーション内に吸引する「オートエアー洗浄」、回転ブラシに絡んだ毛をカットし、ヘッドの汚れとともにダストステーション内に吸引する「オートヘッドクリーニング」機能を備え、手入れの頻度を大幅に軽減した。

ダストステーションの集じんは紙パック式を採用。抗菌・消臭機能付きの「ダブル清潔紙パック」により、菌やニオイを気にせず約3か月分のゴミを収集可能。レバーをつまむだけで紙パックに直接触れず、ホコリの飛散を抑えながらゴミを捨てられる。

カラーはジェットブラック、グレースベージュの2色。

価格はオープン。