ドジャース・大谷翔平（31）が、日本時間18日のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ（LCS）第4戦に先発登板する。

移動日だった16日に会見した大谷はブ軍との1、2戦目に好投したスネル（8回失点0）と山本（1失点完投）について聞かれると「僕も負けないくらい抑えられれば素晴らしいと思いますけど、長いイニングを投げるよりもまずは最少失点、ゼロに抑えて後ろにつないでいくのが大事」と、最低限の役割を果たすとした。

すでにロバーツ監督は22日の第7戦までもつれた場合、大谷をリリーフで起用すると明かしている。胴上げ投手となった2023年WBC決勝の米国戦以来となる救援登板に「行く準備だけできれば十分かなと思っている」と意欲を見せた。

仮にLCS最終戦まで決着がつかずに大谷が登板することになれば、中3日のマウンドになる。登板間隔が短いだけに、大谷が言うように18日の登板でスネル（103球）や山本（111球）のように100球以上を費やして長いイニングを投げるのは決して現実的ではない。

絶対的守護神は不在

ただでさえ、ド軍のリリーフ陣はレギュラシーズン（防御率4.27=リーグ11位）同様、盤石とは言い難い。救援防御率5.91はLCSに残ったア、ナ両リーグ4チームのうち、ブルージェイズの6.32に次いで悪い。ブルワーズ（1.74）、マリナーズ（3.95）と比べて不安定さは一目瞭然だ。

ポストシーズンに入って抑えも務めた佐々木朗希（23）は14日のブ軍との初戦で球速低下に見舞われ、3分の2回を1安打1失点、2四球と精彩を欠いた。

指揮官は「心配していない。今後もベストな場面であれば、彼が投げるよ」と明言したが、計算しづらいのが現状だ。絶対的な守護神は不在とあって、最後の最後は大谷を火消し役として投入するのがベターということなのだろう。

ワールドシリーズに進出すれば、マ軍、ブ軍のどちらが相手でも打線は強力。球団史上初の連覇をもたらすカギは「守護神・大谷」になりそうだ。

そんな大谷は重度のプレッシャーに加え、米国人が抱いている「差別的敵愾心」とも戦わなくてはいけない。いったいどういうことか。チームメイトはともかく、現地の米国人は腹の底で大谷のことをどう見ているのか。

